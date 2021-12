Morgan Plus 8 GTR: svelata la nuova edizione speciale con motore V8

Morgan, celebre factory britannica specializzata in sportive leggerissime e dal gusto retrò, ha svelato l’inedita Plus 8 GTR, una edizione a tiratura limitatissima pronta a diventare la vettura più potente della Casa di Malvern.

Solo 9 esemplari

Realizzata in soli 9 esemplari – tutti rigorosamente realizzati in maniera artigianale – di cui il primo già consegnato sfoggia una livrea color “Yas Marina Blue” abbinata a cerchi di colore bianco a cinque razze con fissaggio monodado, proprio come per le vetture da corsa.

Massima personalizzazione

Dal punto di vista estetico, la vettura si riconosce per l’inedito splitter e i nuovi parafanghi anteriori e posteriori in alluminio e costruiti a mano. All’interno dell’abitacolo troviamo il badge numerato di questa serie a tiratura limitatissima. Altissima la possibilità di personalizzazione, tanto da far partecipare attivamente ogni fortunato proprietario alla realizzazione della vettura. Tra le varie opzioni non manca ovviamente la possibilità di sedili ad alto contenimento realizzati su misura e in fibra di carbonio. Quest’ultimo materiale viene utilizzato anche per la realizzazione dell’hard top.

V8 Bmw

Sotto il cofano batte il noto ed apprezzatissima V8 4.8 litri di origine BMW che è stato ulteriormente ottimizzato per aumentare la sua potenza da 367 a 375 CV, cosa che rende la Plus 8 GTR la Morgan più potente di sempre. Potenza e coppia vengono scaricati sulla trazione posteriore tramite un cambio manuale a sei marce che può essere sostituito da un automatico, sempre a sei rapporti.

Sold out

Ricordiamo che tutte le Morgan Plus 8 GTR sono già state vendute e le ultime consegne termineranno nel primo trimestre del 2022.