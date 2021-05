Morand Hypercar: le prime anticipazioni della supersportiva svizzera

Entro fine anno sarà presentata la Morand Hypercar, l’inedita supersportiva del costruttore svizzero Morand Cars, quest’ultimo fondato dall’ex pilota Benoit Morand in società con l’ex manager Eric Boullier di McLaren. Inizialmente, verrà svelata la versione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida da 1.200 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore 5.2 V10 a benzina da 710 CV e ben tre propulsori elettrici, senza dimenticare il cambio robotizzato Xtrac a sette rapporti in posizione transaxle e l’autonomia massima di circa 70 km nella modalità di guida elettrica.

Anche elettrica da 2.000 CV

L’anno prossimo, invece, la nuova Morand Hypercar sarà svelata anche nella configurazione Full Electric a propulsione elettrica, equipaggiata con quattro motori elettrici che svilupperanno complessivamente la potenza massima di 2.000 CV. Il pacco delle batterie da 70 kWh peserà circa 400 kg e garantirà l’autonomia massima di circa 300 km, mentre la ricarica rapida potrà essere effettuata in dodici minuti nella modalità da 350 kW o in sette minuti nella modalità da 560 kW.

Produzione in serie limitatissima



La commercializzazione della nuova Morand Hypercar partirà nel corso del 2023 e sarà prodotta complessivamente in soli 73 esemplari, in vendita al prezzo unitario di circa due milioni di euro. Sviluppata in sinergia col partner italiano Ycom, avrà la monoscocca in fibra di carbonio e i pannelli della carrozzeria nel tessuto tecnico Amplitex di Bcomp, destinato anche all’abitacolo. Entrambe le declinazioni consentiranno di raggiungere la velocità massima di 400 km/h, accelerando da 0 a 200 in 6,5 secondi, mentre la massa sarà inferiore ai 1.250 kg.