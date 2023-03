Mitsubishi XRT Concept, ecco come sarà il nuovo L200

Come mai tanta attesa? La risposta è molto semplice: Mitsubishi XRT Concept è una furba anticipazione del nuovo L200. Certo, non è un’anticipazione “esplicita”, questa livrea mimetica nasconde bene le linee e la sostanza della futura sesta generazione del pick-up nipponico. A ogni modo tentiamo di raccontare quello che sappiamo e vediamo dalle immagini che proponiamo in questo articolo, perchè il debutto del nuovo L200 non è poi così lontano.

E’ un modello globale

Il lancio del nuovo Mitsubishi L200 avverrà prima in Tailandia, poi raggiungerà il Sudest asiatico (ASEAN), l’Oceania e all’inizio del prossimo anno arriverà anche in Europa (Italia compresa). Verrà prodotto nello stabilimento di Laemchabang, in Tailandia, e per Mitsubishi Motors si tratta di un modello fondamentale per il suo business, in quanto veicolo globale che viene esportato in circa 150 paesi in tutto il mondo.

Cosa nasconde XRT Concept

Esteticamente si fa notare per un muso molto aggressivo e imponente, ha un cofano robusto che regala alla sesta generazione di L200 l’idea di un mezzo che fa della forza una delle sue caratteristiche migliori. Visto di profilo si resta colpiti per i passaruota maggiorati e gli pneumatici specifici per terreni difficili, oltre che per la livrea mimetica e le fiancate decorate con una grafica del brand Ralliart a 10 linee parallele che mette in risalto la passione di Mitsubishi Motors per il mondo delle corse.

Mancano ancora le informazioni tecniche

Dalle foto, una in particolare, è facile riconoscere la somiglianza del cassone con quello di Nissan Navara, modello con il quale condividerà la piattaforma e probabilmente molte componenti. Anche se Mitsubishi non ha ancora ufficializzato le principali informazioni tecniche, “voci di corridoio” parlano di un possibile utilizzo di motore diesel al momento della commercializzazione. Restando nel campo delle ipotesi e considerando l’Alleanza con Renault e Nissan, è facile immaginare che questa sesta generazione di L200 sia di ispirazione per i prossimi Nissan Navara e Renault Alaskan.