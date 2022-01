Mitsubishi Ralliart Concept e le altre novità al Tokyo Auto Salon 2022

All’imminente Tokyo Auto Salon 2022 (in programma da venerdì 14 a domenica 16 gennaio (rassegna da non confondersi con il Tokyo Auto Show: se quest’ultimo riguarda le novità di mercato “generaliste”, il “Salon” è dedicato al mondo delle elaborazioni, delle personalizzazioni e degli accessori speciali: un po’, per intenderci, come avviene oltreoceano con il SEMA di Las Vegas), Mitsubishi sarà presente con un “catalogo” di novità improntate alla propria immagine sportiva e ad un ampliamento delle potenzialità offerte dai veicoli di fascia SUV e Kei Car, ovvero il peculiare segmento di mercato “tutto giapponese” che nonostante un aumento della tassazione al 50% imposto nel 2014 dal Governo guidato da Shinzo Abe (con l’obiettivo di favorire nelle Case costruttrici la produzione di modelli di maggiori dimensioni, per aumentare le possibilità di esportazione) continua a riscuotere un ottimo gradimento in Giappone. Tutte le novità vengono accompagnate dal claim “The Next Era, The Next Adventure”, il che suggerisce prossimo ampliamento di layout all’insegna della dinamicità. Ma andiamo con ordine.

Il nome Ralliart sposa la gamma Sport Utility

Gli appassionati di motorsport sanno bene di cosa si tratta: la Divisione racing del marchio dei “Tre Diamanti” fondata nel 1984 dall’ex pilota inglese Andrew Cowan (vincitore, fra l’altro, delle due edizioni della “maratona” Londra-Sydney nel 1968 e nel 1977), che possiede nella propria bacheca di trofei un titolo mondiale Costruttori e quattro “corone” Piloti rally, due Europei rally e ben dodici vittorie alla Dakar. Ebbene: Ralliart viene adottata, insieme ad un ampio “capitolato” di finiture specifiche, per Mitsubishi Vision Ralliart Concept.

“Muscle-SUV”

Come base di partenza è stato scelto lo Sport Utility Mitsubishi Outlander PHEV (cioè ad alimentazione ibrida plug-in: ricordiamo che, nella versione “standard”, il sistema di propulsione si avvale di doppio motore, dispositivo Super-All Wheel Control e batteria da 20 kWh di capacità).

Il prototipo – che, annunciano i vertici Mitsubishi in una nota che ne anticipa le caratteristiche, servirà come “laboratorio” per la realizzazione di futuri modelli di impronta sportiva – si differenzia dalla lineup Outlander per il ricorso ad un set di cerchi da 22” a disegno aerodinamico, un bodykit sviluppato specificamente (comprende la calandra “cieca” con monogramma “Ralliart”, un nuovo paraurti anteriore, codolini passaruota supplementari, nuovo paraurti posteriore con un vistoso diffusore integrato. La tinta carrozzeria scelta è un nero opaco con riflessi blu. L’impianto frenante, potenziato, comprende un kit di dischi di maggiori dimensioni con pinze a sei pistoncini.

Panoramica delle altre novità

Come si accennava in apertura, Mitsubishi prenderà parte al Tokyo Auto Salon 2022 con una nutrita carrellata di anticipazioni, che riassumiamo di seguito.

Outlander Ralliart Style ed Eclipse Cross Ralliart Style

Equipaggiati con gli accessori Ralliart, i due inediti allestimenti portano in dote una verniciatura in colore White Diamond premium ad alta luminosità per la carrozzeria, con accenti in rosso per le modanature esterne e lo spoiler posteriore. I cerchi in lega sono verniciati di nero, le grafiche laterali ed i paraspruzzi sono impreziositi dal monogramma “Ralliart”.

K-EV Concept X Style

Si tratta, indicano i tecnici del marchio dei “Tre Diamanti”, di un veicolo di fascia Kei Car, ad alimentazione 100% elettrica, ed impostato all’esterno su un’immagine “suvveggiante” con una combinazione bicolore nella finitura della carrozzeria. Paraurti anteriore, modanature laterali e portellone vengono accentuati da monogrammi a forma di “X”, a simboleggiare l’abbinamento fra caratteristiche “Kei”, un “tocco” Sport Utility e la propulsione zero emission. Il modello di produzione sarà in vendita in Giappone all’inizio del secondo trimestre 2022.

Delica D:5 Tough x Tough

Modello equipaggiato con varie componenti e numerosi accessori aftermarket che fanno parte del “catalogo” Ralliart, in ordine ad enfatizzarne lo stile offroad. Tra le finiture dedicate, si segnalano una finizione in blu micalizzato per la carrozzeria, la verniciatura in nero opaco per la griglia anteriore ed i codolini passaruota, la colorazione in rosso per i gusci degli specchi retrovisori esterni e le cornici dei fendinebbia, un assetto rialzato, un set di cerchi in lega da 16” con pneumatici tassellati, la piastra di protezione per il sottoscocca. La dotazione si completa con un portapacchi, una tenda sul tetto e un materassino che può essere utilizzato per creare un letto completamente piatto sopra i sedili della seconda e della terza fila.

Outlander Wild Adventure Style

Configurazione sviluppata da Mitsubishi specificamente per gli “enthusiast” del turismo “en plein air”, si caratterizza per la verniciatura in Black Diamond al corpo vettura, una serie di modanature ad hoc ed un nuovo spoiler posteriore, le barre laterali, la protezione del paraurti posteriore ed i codolini passaruota, un portapacchi dedicato, il gancio traino e l’attrezzatura da campeggio.

Minicab-MiEV B-Leisure Style

Con questa proposta, Mitsubishi conferisce ulteriore versatilità di impiego alla fascia di veicoli “Kei”, e per di più con l’alimentazione 100% elettrica ed una tecnologia di utilizzo delle batterie per l’alimentazione di fonti esterne. Base di partenza, è il Minicab-MiEV, qui “riveduto e corretto” con una colorazione in verde muschio per il corpo vettura e bianco avorio per il tetto, una completa dotazione da campeggio “in solitaria” (un tendalino, un tavolo pieghevole e una brandina, un piano di appoggio per l’interno, una sedia e un tappetino utili a migliorare il comfort anche per chi voglia trasformare il veicolo in ufficio viaggiante), e la MiEV Power Box, che permette di impiegare l’energia della batteria per alimentare device elettronici ed elettrodomestici.