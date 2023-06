Mitsubishi Colt 2024: la berlina ritorna in Europa con un design tutto nuovo [FOTO e VIDEO]

Mitsubishi ha svelato una nuova e rivoluzionaria generazione della Mitsubishi Colt. Creata appositamente per il mercato europeo, il nuovo modello si preannuncia come un game changer nel settore delle berline compatte.

Come la ASX, che ha fatto breccia nei cuori degli europei sin dal suo debutto, anche la nuova Colt si basa sulla piattaforma CMF-B, nata dalla collaborazione dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Il risultato? Una berlina compatta a cinque porte, scaturita dal lavoro congiunto con Renault, che unisce innovazione tecnologica e stile unico.

Il nuovo prodotto del brand giapponese verrà assemblato nello stabilimento Renault di Bursa, in Turchia, e arriverà nelle concessionarie europee del marchio a partire da ottobre.

Propone un design sportivo ed elegante

Dopo nove anni di assenza, la settima generazione della Mitsubishi Colt fa il suo ritorno trionfale nel Vecchio Continente. La vettura sfoggia un design sportivo che non passa inosservato. Il frontale riprende il concetto Dynamic Shield della Mitsubishi, combinando fari Full LED sottili con DRL a LED a forma di L nella zona inferiore. Sul retro, un paraurti accentua la larghezza dell’auto, suggerendo agilità e stabilità.

La Mitsubishi Colt 2024 viene proposta sia con motore full hybrid che con uno a benzina (turbo e aspirato). La versione ibrida dispone di un’unità a benzina da 1.6 litri, due motori elettrici, un cambio automatico multi-mode e una batteria da 1,2 kWh. Per gli amanti del classico, la variante benzina prevede un’unità turbo da 1 litro con cambio manuale a 6 marce o aspirata da 1 litro con manuale a 5 rapporti.

Vanta un abitacolo premium

Nell’abitacolo, la nuova generazione offre interni premium con lo Smartphone-link Display Audio (SDA) che domina il quadro strumenti e il sistema di infotainment Multi-Sense con display touch da 7 o 9.3 pollici.

La Colt offre tre modalità di guida chiamate My Sense, Sport ed Eco che consentono di regolare la risposta del motore e dello sterzo e l’illuminazione ambientale. Il sistema audio premium Bose completa il quadro per un’esperienza sonora immersiva.

Non da meno, la nuova Mitsubishi Colt è dotata di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per garantire la massima sicurezza e assistenza al conducente. In conclusione, il nuovo modello della casa automobilistica giapponese rappresenta un tassello fondamentale nella sua visione. Con un design accattivante, opzioni di motori per tutte le esigenze, un abitacolo premium per la categoria e avanzate funzionalità di sicurezza, questa vettura è pronta a riconquistare il mercato europeo.