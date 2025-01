Un Tesla Cybertruck è stato trovato in condizioni drammatiche in un parcheggio di Los Angeles, suscitando curiosità e discussioni tra cittadini e appassionati di veicoli elettrici. Le immagini condivise sui social media mostrano un veicolo lontano dalla sua immagine futuristica e robusta, ridotto a uno stato di abbandono e degrado.

Tesla Cybertruck abbandonato

Avvistato per la prima volta all’inizio del mese, questo Cybertruck abbandonato sembra aver subito danni significativi. Le foto rivelano segni evidenti di un incendio, presumibilmente originato nel cruscotto e propagatosi verso la parte anteriore del veicolo. Uno dei pneumatici è scoppiato, mentre il cofano anteriore, noto come “frunk”, è rimasto bloccato in posizione aperta, aggiungendo ulteriore drammaticità alla scena.

Oltre ai danni strutturali, il veicolo è stato preso di mira da artisti locali, trasformandosi in una sorta di controversa “opera d’arte urbana”. Le superfici sono quasi interamente ricoperte di vernice, creando un effetto che ha diviso l’opinione pubblica: mentre alcuni apprezzano i graffiti Cybertruck come un’espressione artistica, altri vedono il veicolo come un simbolo di degrado urbano.

Le cause dell’incendio e dell’abbandono rimangono un mistero. Non è chiaro se il veicolo appartenga a un privato o a un’azienda, né per quanto tempo rimarrà nel parcheggio prima di essere rimosso. Nel frattempo, continua ad attirare l’attenzione online, alimentando speculazioni e teorie sul suo destino.

Non è un caso isolato

Non è un caso isolato: un altro Cybertruck abbandonato a Seattle ha recentemente fatto il giro dei social media, diventando un’attrazione turistica. Questo episodio sottolinea il contrasto tra la promessa di indistruttibilità del veicolo e la realtà di un mezzo che, seppur innovativo, non è immune a incidenti e vandalismi.

Riparare i danni di questo veicolo non sarà semplice né economico. La combinazione di danni da fuoco e atti vandalici richiederà un intervento significativo, con costi che potrebbero superare il valore residuo del mezzo. Resta ancora un enigma come un veicolo così costoso e tecnologicamente avanzato sia finito in questa condizione.