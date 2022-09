MINI Multitone: edizione speciale a tutto colore

La MINI Multitone è l’ultima serie speciale, in ordine d’apparizione, dell’affascinante vettura inglese. Dedicata alla “classica” MINI 3 porte, alla 5 porte, ed alla Clubman, ha nelle colorazioni esterne e nella cura degli interni i suoi punti di forza.

MINI Multitone: tutto inizia dal tetto

La MINI Multitone deve il suo nome al trattamento cromatico del tetto, già disponibile in gamma come accessorio. Ovviamente, su questa serie speciale vengono aggiunti altri contenuti di rilievo, ma la parte superiore della vettura rimane protagonista. In questo caso la sfumatura cromatica passa dall’Aspen White anteriore al Jet Black posteriore, attraverso tre strati di vernice sovrapposti. Il tutto è impreziosito con un motivo che richiama l’arcobaleno. Per quanto riguarda la carrozzeria, invece, le varianti a 3 e 5 porte sono disponibili con la livrea Sage Green, mentre la Clubman nella tinta Indian Summer Red.

Gli elementi distintivi della Multitone

Altri particolari che identificano immediatamente la MINI Multitone sono i coprimozzo dei cerchi da 17 o 18 pollici (a seconda della versione) con il simbolo dell’arcobaleno. Lo stesso viene riproposto nella parte bassa del volante, mentre il motivo ad arcobaleno attraversa la plancia, e viene utilizzato anche sulla chiave. Si tratta di un dettaglio che è in linea con la decorazione presente sul tetto. Completano il quadro di queste MINI le soglie battitacco con il nome della serie speciale.

Motori da 75 CV fino a 190 CV