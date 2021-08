Mini: le novità al Salone di Monaco 2021

IAA 2021 cambia sede. Tradizionalmente tenuto a Francoforte, il Motor Show tedesco è in programma dal 7 al 12 settembre a Monaco di Baviera. Con il motto “la mobilità del futuro” sarà la vetrina di presentazione del presente e del futuro dell’industria automobilistica. Durante questi giorni i marchi più blasonati, come Mini, anticipano parte di ciò che stanno preparando per la mostra, con la mobilità elettrica come protagonista.

Di fatto la mobilità urbana e sostenibile sarà uno dei temi centrali di IAA 2021. MINI prepara la sua partecipazione all’evento con una serie di unveiling sotto lo slogan #BIGLOVE, in riferimento sia alla protezione del clima e dell’ambiente.

MINI all’IAA 2021

L’IAA 2021 avrà diverse sedi nella città tedesca, tutte collegate tramite la Blue Lane, che offrirà ai visitatori l’opportunità di godersi una guida a zero emissioni della MINI Cooper SE 100% elettrica.

Il marchio anglo/tedesco mostrerà modelli come la MINI Electric Pacesetter, ispirata alla JCW, la MINI Cooper SE completamente elettrica e la MINI Cooper SE Countryman ALL4 ibrida plug-in. Inoltre, lo stand MINI all’IAA 2021 fornirà una panoramica della storia del marchio, dell’attuale gamma di veicoli con propulsori elettrici e delle visioni per il futuro della mobilità urbana.

Tra le altre sorprese, per il Summit, MINI ha preparato un’edizione speciale outdoor della Cooper SE Countryman ALL4, con una tenda sul tetto del produttore italiano Autohome. Saranno inoltre esposte l’ultima collezione MINI Lifestyle, il servizio digitale basato su smartphone MINI Sharing e l’ultima versione dell’app MINI.

MINI Vision Urbanaut

Il modello fisico della MINI Vision Urbanaut sarà esposto all’Open Space in Max-Joseph Square. La Vision Urbanaut è una specie di show car laboratorio che il pubblico potrà sperimentare per la prima volta come un vero veicolo nel MINI Urban Hub. Incarna il futuro del design sostenibile e una nuova interpretazione del tipico uso intelligente dello spazio.

“Sotto forma di auto completamente elettrica, non solo trasmette la libertà della mobilità individuale, ma può anche essere utilizzata come rifugio o come area di ritrovo per scambiare idee con gli amici”, si legge nel comunicato.