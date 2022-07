Mini elettrica 2023, la nuova generazione svelata in un video

La prossima Mini elettrica verrà anticipata da una concept battezzata Aceman, nome che richiama una modello di Mini del passato non particolarmente capito e fortunato, ovvero la Paceman, commercializzata dal 2012 al 2016 e variante coupé della ben più famosa crossover Countryman.

Mini elettrica: il nuovo linguaggio stilistico nella gamma

La Aceman non anticiperà esclusivamente un modello ma farà da apripista al nuovo linguaggio stilistico della famiglia Mini che nel prossimo futuro sarà proposta esclusivamente con meccanica 100% ecosostenibile. La futura Mini è stata inoltre anticipata da un breve video teaser che ci mostra alcuni interessanti dettagli della vettura. Tra le varie caratteristiche non mancherà l’iconica bandiera inglese “Union Jack”, impressa nei proiettori a LED posteriori. A proposito di sistemi di illuminazione, la nuova Mini giocherà molto sugli effetti di luci che la renderanno immediatamente riconoscibile, anche nelle ore notturne.

Mini elettrica: misure compatte

Il veloce filmato non ci mostra l’intera figura della Mini Aceman, ma soltanto alcuni particolari. Ciò nonostante, non è difficile immaginare che si tratterà di un SUV dalle forme compatte, caratterizzato da una meccanica a zero emissioni. La strada di Mini sulla mobilità elettrica è infatti già tracciata: in un primo momento le versioni a batteria affiancheranno quelle termiche, mentre successivamente le prime soppianteranno queste ultime, comprese le varianti sportive John Cooper Works. Secondo le indiscrezioni la concept Mini dovrebbe misurare circa 4,2 metri di lunghezza, andando così a posizionarsi sotto la prossima Countryman che dovrebbe raggiungere i 4,5 metri.

Due livelli di autonomia

Per quanto riguarda l’autonoma, la vettura verrà offerta con due varianti di batteria, la prima da 40 kWh dovrebbe offrire circa 300 km di autonomia, mentre la più potente da 50 kWh raggiungerebbe i 402 km di autonomia.