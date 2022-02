Mini lancia 3 nuove edizioni speciali

Mini ha lanciato un tris di modelli in edizione speciale che coprono l’intera gamma, chiamati Resolute, Untold e Untamed. Ogni allestimento presenta miglioramenti estetici e tecnologici.

Mini Resolute

Per le nuove Mini Resolute (3 porte, 5 porte, MINI Electric e MINI Cabrio) le modifiche includono calotte degli specchietti retrovisori esterni verniciate in nero, tetto bianco e vernice Rebel Green, un colore che in precedenza era riservato alla sportiva top di gamma John Cooper Works.

Per questo allestimento Mini ha anche rimosso tutte le finiture esterne dell’auto e le ha sostituite con un mix di finiture Piano Black e Resolute Bronze. I bordi dei fari e della griglia, le strisce del cofano e le maniglie delle porte sono rifiniti in bronzo, mentre i badge dell’auto, il centro della griglia e il tubo di scappamento sono stati sostituiti con parti nere.

Anche i cerchi sono specifici, con la MINI hatch Resolute a benzina che riceve ruote da 17 o 18 pollici. La MINI Electric monta una serie di cerchi in lega da 17 pollici con design squadrato a quattro razze. L’equipaggiamento standard si arricchisce con un sistema di illuminazione ambientale interna e il sistema di modalità di guida selezionabile di MINI.

Le modifiche della MINI non si fermano qui, perché l’interno di ogni vettura è stato completamente ridisegnato per la specifica Resolute. Le modifiche includono nuovi rivestimenti dei sedili a scacchi, un nuovo pannello di rivestimento dorato per il cruscotto, una cornice incisa a laser per il sistema di infotainment e nuovi badge Resolute per i battitacco e il volante.

Mini Untold

La nuova specifica Untold è disponibile con ogni variante di motore della Mini Clubman. Sfoggia una vernice metallizzata Sage Green, cerchi in lega da 18 pollici e kit carrozzeria John Cooper Works completo. MINI ha anche progettato cinque nuove strisce in vinile che corrono lungo il cofano dell’auto e sul tetto al posto delle solite due strisce.

Anche le maniglie delle portiere, i terminali di scarico e gli stemmi standard della Clubman sono stati sostituiti con elementi neri, mentre le calotte degli specchietti retrovisori esterni e il tetto dell’auto possono essere personalizzati in nero come optional. Anche in questo caso Mini ha sostituito la cornice della griglia della Clubman Untold con una nuova cornice in color bronzo.

All’interno della Clubman Untold troviamo sedili sportivi in ​​pelle verde con inserti in tessuto dello schienale, modanature retroilluminate per il cruscotto, un rivestimento del padiglione antracite e bordi delle prese d’aria color ottone. Il volante e i tappetini dell’auto presentano anche il nuovo badge “Untold”.

Mini Untamed

Il nuovo allestimento Untamed di Mini è un’esclusiva per la SUV Countryman. Viene di serie con una vernice metallizzata Momentum Grey e una grafica unica per le porte. A differenza della versione standard, il colore della carrozzeria è stato utilizzato anche per rivestire i badge e gli inserti del paraurti dell’auto.

La Countryman Untamed monta anche cerchi in lega da 18 pollici bicolore, calotte degli specchietti retrovisori e tetto verniciati in nero. Disponibile anche un pacchetto di finiture nero pianoforte, che sostituisce i bordi dei fari, i bordi della griglia, le maniglie delle porte e i badge.

All’interno le modifiche sono simili a quelle degli altri due allestimenti speciali, a cominciare dai rivestimenti in pelle verde e alcuni pannelli di rivestimento esclusivi per il cruscotto, i pannelli delle portiere e le prese d’aria, anche se, questa volta, sono rifiniti in blu e argento anziché in bronzo.