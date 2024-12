MINI Countryman si impone come regina di sicurezza con le 5 stelle Euro NCAP

La nuova MINI Countryman, il modello più grande della gamma MINI, si è aggiudicata il massimo punteggio di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Prodotta a Lipsia, la Countryman si è distinta per l’elevato livello di sicurezza in diverse situazioni di collisione, per l’efficace protezione di pedoni e ciclisti e per i sistemi di prevenzione degli incidenti.

Sicurezza attiva e passiva

La MINI Countryman è dotata di un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida che hanno contribuito al raggiungimento del punteggio massimo. Fra questi si possono elencare:

avviso di collisione anteriore di nuova generazione: questo sistema è in grado di rilevare pedoni e ciclisti che si avvicinano parallelamente alla corsia, sia da dietro che di fronte, durante una svolta, aiutando a prevenire collisioni con gli utenti della strada più deboli. Rileva anche il traffico in arrivo durante le svolte;

questo sistema è in grado di rilevare pedoni e ciclisti che si avvicinano parallelamente alla corsia, sia da dietro che di fronte, durante una svolta, aiutando a prevenire collisioni con gli utenti della strada più deboli. Rileva anche il traffico in arrivo durante le svolte; airbag centrale di serie: posizionato tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore, questo airbag si è dimostrato molto efficace nel ridurre il rischio di lesioni in caso di impatto laterale;

posizionato tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore, questo airbag si è dimostrato molto efficace nel ridurre il rischio di lesioni in caso di impatto laterale; protezione efficace contro le lesioni cervicali: i poggiatesta e i sedili, sia anteriori che posteriori, offrono una protezione efficace contro le lesioni cervicali causate da un tamponamento;

i poggiatesta e i sedili, sia anteriori che posteriori, offrono una protezione efficace contro le lesioni cervicali causate da un tamponamento; sistema di frenata d’emergenza e chiamata d’emergenza intelligente: questi sistemi sono stati valutati positivamente dagli esperti Euro NCAP;

questi sistemi sono stati valutati positivamente dagli esperti Euro NCAP; cofani attivi del vano motore: contribuiscono a ridurre il rischio di lesioni a pedoni e ciclisti, dimostrandosi affidabili ed efficaci a diverse velocità.

MINI Countryman: riconoscimento a cinque stelle Euro NCAP

La nuova MINI Countryman ha ottenuto un punteggio massimo nel test di impatto frontale, e lo stesso risultato nel test di impatto contro una barriera laterale per la protezione dei bambini. Le valutazioni Euro NCAP sono un punto di riferimento per la sicurezza negli incidenti riconosciuto a livello europeo.

Solo i veicoli che offrono un’eccellente protezione dagli impatti e sono dotati di tecnologie complete e pratiche per evitare gli incidenti ricevono il massimo punteggio di 5 stelle. La nuova MINI Countryman, con il suo punteggio massimo di 5 stelle, si conferma come un veicolo sicuro e affidabile, in grado di offrire la massima protezione ai suoi occupanti e agli utenti della strada.