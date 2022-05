Giunto all’undicesima edizione, il campionato monomarca della Casa anglo-tedesca si prepara per avviare una nuova stagione di gare. Anche quest’anno, MINI Italia rinnova così il suo impegno nel Motorsport organizzando una delle più avvincenti competizioni del panorama motoristico sportivo italiano: il MINI Challenge 2022.

Le auto in gara

Il Campionato ha in programma sei appuntamenti per questo 2022, in cui i piloti gareggeranno sulle piste dei più famosi circuiti del nostro paese, al volante delle MINI John Cooper Works Challenge Lite, MINI John Cooper Works Challenge Pro e MINI John Cooper Works Challenge Evo. Inoltre anche per questa stagione è confermata la categoria di gara Academy nell’ambito del programma MINI dedicato ai giovani, co i piloti under 25, .

Tutte e tre le vetture, sviluppate con la collaborazione di Promodrive, si basano sulla MINI John Cooper Works 3 porte: la EVO con 306 CV, la Pro con 265 CV e la Lite con 231 CV. Tutte e tre le versioni sono dotate di un allestimento racing con un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ottimizzano le performance per la pista.

Il Calendario MINI Challenge 2022

Il MINI Challenge 2022 si svilupperà in sei week-end di gara, all’interno della programmazione ACI Sport Italia.

I Tappa

02-03 luglio 2022 – Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

II Tappa

16-17 luglio 2022 – Autodromo internazionale del Mugello

III Tappa

03-04 settembre 2022 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

IV Tappa

17-18 settembre 2022 – Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

V Tappa

08-09 ottobre 2022 – Autodromo Nazionale di Monza

VI Tappa

22-23 ottobre 2022 – Autodromo internazionale del Mugello

Il regolamento del MINI Challenge 2022

Le gare si snodano in due turni di prove libere/test della durata di 25 minuti l’una, due turni di qualifica da 15’ per stabilire la griglia di partenza di Gara 1 e Gara 2, e due gare da 25 minuti + 1 giro ciascuna. La prima vettura classificata è quella che per prima taglia il traguardo alla conclusione del programma della singola gara e dopo aver conteggiato le eventuali penalità.

Al termine di ogni gara per l’attribuzione dei corrispondenti punteggi, verranno stilate tre differenti classifiche: Classifica MINI John Cooper Works Challenge Evo e Classifica MINI John Cooper Works Challenge Pro, Classifica MINI John Cooper Works Challenge Academy.