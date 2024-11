MINI Cabrio: l’icona ritorna a casa

La MINI Cooper Cabrio, simbolo di libertà e stile, è tornata alla sua casa: lo stabilimento MINI di Oxford. Dopo una pausa produttiva dal 2015, la quarta generazione di questa iconica vettura è pronta a conquistare le strade con un design rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un’esperienza di guida a cielo aperto senza pari.

Oxford: la culla della MINI Cooper

Lo stabilimento MINI di Oxford, uno dei più antichi al mondo con i suoi 110 anni di storia, si conferma come il cuore pulsante della produzione MINI. Oltre alla MINI Cooper Cabrio, lo stabilimento produce anche le versioni 3 porte e 5 porte, riunendo così l’intera famiglia MINI Cooper sotto lo stesso tetto. Fin dal suo lancio nel 2004, la MINI Cooper Cabrio ha conquistato il cuore degli appassionati con il suo design iconico e il suo ineguagliabile divertimento di guida. La sua capacità di unire stile, prestazioni e la libertà di una guida a cielo aperto l’ha resa un modello unico nel suo genere.

Viaggio nel tempo

La storia della MINI Cooper Cabrio è un viaggio affascinante attraverso le generazioni. La prima generazione, prodotta dal 2004 al 2008 nello stabilimento di Oxford, si distingueva per il suo stile retrò e gli iconici archi antirollio cromati dietro i sedili posteriori. La seconda generazione, presentata nel 2009, manteneva il caratteristico bagagliaio a ribaltina, ma adottava lo stile evoluto della Cooper di quell’epoca.

La produzione del modello fu brevemente trasferita presso la VDL Nedcar per la terza generazione, facendo spazio alla MINI Clubman presso lo stabilimento MINI di Oxford. Oltre 150.000 modelli Cabrio sono stati prodotti a Nedcar fino all’interruzione della produzione nel 2023, prima che la produzione tornasse allo stabilimento MINI di Oxford. Questo ritorno alle origini sottolinea l’importanza strategica dello stabilimento di Oxford per il marchio MINI.

Stefan Richmann, Head of MINI, ha sottolineato l’unicità della MINI Cabrio, definendola un’esperienza di guida ineguagliabile, tipica del marchio. La combinazione di design iconico, tecnologia moderna e connettività, insieme alla libertà di una guida a cielo aperto, la rendono un’auto davvero speciale.

La nuova MINI Cooper Cabrio: innovazione e tradizione

La quarta generazione della MINI Cooper Cabrio si presenta con un design esterno ed interno completamente nuovo, offrendo un’esperienza digitale all’avanguardia. Pur mantenendo l’iconico stile, la nuova Cabrio presenta linee più moderne e aerodinamiche, con dettagli raffinati che ne esaltano il carattere sportivo ed elegante.

La nuova MINI Cooper Cabrio è dotata di un sistema di infotainment di ultima generazione, con un display touchscreen ad alta risoluzione e un’ampia gamma di funzioni di connettività. Il sistema di navigazione integrato offre mappe dettagliate e informazioni sul traffico in tempo reale, mentre l’integrazione con smartphone consente di accedere a musica, messaggi e app in modo semplice e sicuro. La Cooper Cabrio è disponibile con una gamma di motorizzazioni a benzina efficienti e performanti, in grado di soddisfare le esigenze di ogni guidatore. I motori a tre e quattro cilindri offrono un’erogazione di potenza fluida e reattiva, garantendo un’esperienza di guida divertente e coinvolgente.

Sicurezza all’avanguardia

La nuova MINI Cooper Cabrio è dotata di un pacchetto completo di sistemi di sicurezza attiva e passiva, progettati per proteggere gli occupanti in caso di incidente. I sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e l’avviso di cambio corsia, aiutano il guidatore a mantenere il controllo del veicolo in ogni situazione. Grazie alla capote in tessuto ad azionamento elettrico, la Cooper Cabrio può essere trasformata da coupé a cabrio in pochi secondi, offrendo la massima versatilità in ogni stagione. La capote è disponibile in diverse colorazioni, per personalizzare ulteriormente l’aspetto della vettura.

La produzione della Cooper Cabrio coinvolge diversi siti produttivi nel Regno Unito del BMW Group. Lo stabilimento di Swindon produce le pressature e i sottoassi della carrozzeria, mentre i motori a benzina a quattro cilindri vengono realizzati presso lo stabilimento di Hams Hall nel North Warwickshire. L’assemblaggio finale avviene presso lo stabilimento Oxford, dove la carrozzeria viene verniciata e assemblata.

Un simbolo del Made in UK

Lo stabilimento MINI di Oxford, in funzione dal 1913, rappresenta una pietra miliare dell’industria automobilistica britannica. Nel 2023, ha prodotto oltre il 20% di tutte le auto fabbricate nel Regno Unito, confermando la sua importanza strategica per l’economia del paese. Con il ritorno della produzione a Oxford, la MINI Cooper Cabrio è pronta ad affrontare un futuro ricco di successi. La sua combinazione di stile, prestazioni e libertà di guida a cielo aperto, unita alla qualità del Made in UK, la rendono una vettura destinata a conquistare il cuore di una nuova generazione di appassionati.