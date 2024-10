Dopo il debutto delle varianti elettriche al Salone di Parigi, MINI sorprende con il ritorno delle John Cooper Works (JCW) in versione termica. Nonostante il marchio britannico, sotto l’ala del Gruppo BMW, punti sempre più all’elettrico, le versioni a benzina delle JCW rimangono nel cuore degli appassionati, con prestazioni e dettagli sportivi migliorati.

Sotto il cofano delle nuove JCW troviamo il collaudato motore 2.0 turbo benzina da 231 CV e 380 Nm di coppia, ereditato dal modello precedente. Tuttavia, l’estetica ha subito un restyling deciso, con l’introduzione di un nuovo scarico centrale a singola uscita e una carrozzeria dal look rinnovato per entrambe le versioni coupé e cabrio.

Potenza invariata, ma feeling sportivo migliorato

Le nuove MINI JCW a benzina mantengono la stessa piattaforma della generazione precedente, ma con alcuni aggiornamenti per adattarsi alle dinamiche delle versioni elettriche. Il motore, un quattro cilindri turbo di origine BMW, rimane l’unica opzione disponibile, con una trasmissione automatica a doppia frizione e 7 rapporti. Il cambio manuale è stato definitivamente abbandonato, ma le prestazioni non ne risentono: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi per la versione a 3 porte e 6,4 secondi per la cabrio, con velocità massime rispettivamente di 250 e 245 km/h.

L’assetto delle nuove JCW è stato ulteriormente perfezionato, grazie a un sistema di controllo elettronico che assicura una guida più agile e reattiva, enfatizzando il celebre “go-kart feeling” che ha reso celebre il marchio.

Design rinnovato per le nuove MINI John Cooper Works

Le nuove JCW si distinguono per un’estetica aggressiva e moderna. La griglia frontale ottagonale in nero lucido, abbinata a un nuovo spoiler sul tetto e un diffusore posteriore inedito, dona alle vetture un look grintoso. A completare il quadro ci sono i cerchi in lega da 17 o 18 pollici, disponibili come optional, e per la cabrio, la capote nera con la Union Jack opzionale.

Gli interni mantengono l’inconfondibile stile sportivo delle JCW, con sedili in finta pelle, cuciture rosse e dettagli in nero. Un volante sportivo, il sistema audio Harman Kardon e il display centrale rotondo a LED da 240 mm completano l’esperienza high-tech.

Al momento, MINI non ha ancora annunciato i prezzi ufficiali né la data di lancio in Italia. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.