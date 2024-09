Milano AutoClassica 2024: informazioni utili sull’evento

Ormai l’appuntamento con Milano AutoClassica 2024 è dietro l’angolo. Poche settimane ci separano da questo importante evento, che andrà in scena dal 15 al 17 novembre, alla Fiera Milano Rho. Nel capoluogo lombardo si comporrà una seducente tela di auto storiche, con una ricca gamma di modelli: da quelli più popolari a quelli destinati a pochi fortunati, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi.

Gli organizzatori promettono la solita miscela di passione, bellezza, cultura ed eleganza, portata a un livello ancora più alto. Per gli appassionati si profila un rendez-vous immancabile. Attesi espositori e visitatori provenienti da diverse aree del mondo, a conferma dell’internazionalità di Milano AutoClassica.

Insieme alla auto storiche più romantiche, si potranno ammirare le youngtimer, molto apprezzate soprattutto dai quarantenni, alcuni dei quali hanno oggi la possibilità di acquistare quelle che venti anni fa erano le loro auto dei sogni. Grande interesse, come sempre, sapranno produrre le supercar moderne, che impreziosiranno la tela, proiettando in una dimensione onirica contemporanea, fatta di design e prestazioni stellari.

La scelta dei modelli in vetrina è stata eseguita, con grande cura, dagli organizzatori di Milano AutoClassica 2024, per assicurare il maggior fascino all’evento, molto legato agli aspetti sensoriali, insieme agli altri di cui ovviamente si giova, come quelli commerciali. Non mancheranno degli spazi riservati agli accessori, ai pezzi di ricambio, alla memorabilia, al modellismo, all’editoria di settore. Uno dei momenti più attesi dai grandi collezionisti sarà l’asta di Wannenes, nel cui catalogo non mancheranno lotti di grande rilievo.

Milano AutoClassica 2024: info e curiosità

Orari

Venerdì 15 Novembre

dalle 9:30 alle 19:00

Sabato 16 Novembre

dalle 9:30 alle 19:00

Domenica 17 Novembre

dalle 9:30 alle 19:00

Come arrivare

FIERA MILANO

SS. 33 del Sempione, 28

20017 Rho (MI)

IN AUTO: Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7.

IN TRENO: I treni arrivano alle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate da cui è possibile poi prendere le linee metropolitane dirette alla Fiera (fermata Rho-Fiera Milano).

IN AEREO: Da Linate: Bus 73 e X73 + metropolitana linea rossa. Da Malpensa: Treno Malpensa Express ogni 30′ per Milano stazione Cadorna e metropolitana linea rossa per Rho Fiera Milano.

IN METROPOLITANA: Linea rossa con capolinea direttamente in Fiera. *È necessario munirsi di biglietto extraurbano.

Fonte | Milano AutoClassica