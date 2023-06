Michelin, Simone Miatton: ‘Abbiamo investito in Italia circa 315 milioni di euro in quattro anni’

Il 2023 segna un importante anno di celebrazioni per Michelin. Quest’anno, l’azienda non solo celebra il 60° anniversario del suo stabilimento di Cuneo, ma anche la sua leadership indiscussa nel made in Italy. Tale risultato, frutto di investimenti del valore di 315 milioni di euro tra il 2018 e il 2022, ha permesso al produttore di pneumatici di diventare leader in Italia per numero di dipendenti e per numero di pneumatici prodotti.

Simone Miatton, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia, ha detto: “La storia del sito di Cuneo e della Michelin Italiana sono la prova che la produzione ‘Made in Italy’ è una sfida che può essere affrontata con successo. Per poterlo fare è necessario puntare sulla competitività degli stabilimenti che è determinata da una visione strategica permeata dai valori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica condivisi con il Gruppo, necessaria per assicurare un futuro duraturo all’Azienda. Per poter mettere in atto questa strategia occorrono importanti investimenti in termini di sviluppo delle competenze delle persone e dei processi industriali. Tra il 2018 e il 2022 il Gruppo ha investito in Italia circa 315 milioni di euro, che sottolineano l’interesse nel nostro Paese”.

Vengono prodotti ogni anno 14 milioni di pneumatici a Cuneo e Alessandria

Per festeggiare questi significativi traguardi, Michelin Italia ha scelto la città di Torino. Grazie a circa 3800 dipendenti, ha conquistato la leadership sul territorio nazionale, diventando un punto di riferimento per lo sviluppo di nuove tecnologie per l’intero gruppo. Le sue fabbriche di Cuneo e Alessandria hanno una capacità produttiva di 14 milioni di pneumatici all’anno.

Costruita nel 1963, la fabbrica di Cuneo celebra il suo 60° anniversario nel 2023. Con circa 2300 dipendenti, la produzione si concentra su pneumatici per auto, veicoli commerciali leggeri e semifiniti, con una capacità produttiva annuale di 13 milioni di unità.