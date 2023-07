Michelin: Matteo De Tomasi è il nuovo presidente e CEO in Italia

Matteo De Tomasi è il nuovo presidente e amministratore delegato di Michelin Italia. Prende il posto di Simone Miatton, che lascia il comando del gruppo in Italia per entrare a far parte del team della direzione del personale a livello corporate con l’incarico di responsabile dell’Employee Experience per l’intero gruppo.

De Tomasi ha una laurea in economia presso l’Università di Parma e ha conseguito un Executive Master in Business Administration presso l’Imperial College Business School di Londra.

Lavora in Michelin dal 2020

È entrato a far parte di Michelin ad inizio 2020 come Global Account Manager per la linea business Truck and Bus mentre in precedenza ha maturato diverse esperienze all’estero tra Svizzera, Francia e Gran Bretagna.

Qui, Matteo De Tomasi ha ricoperto vari ruoli in ambito marketing e vendite per importanti aziende come Hexagon, Armstrong World Industries e Hilti Great Britain. Da novembre 2022 è direttore commerciale di Michelin Italia per Italia e Malta, che continuerà ad avere.