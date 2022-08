MG4 Electric: arriva ad ottobre e si preordina online

Arriverà in autunno la MG4, l’ultima proposta elettrica del brand di origine inglese che va ad arricchire la gamma con una 2 volumi dall’aspetto decisamente suggestivo. Al momento, è possibile preordinarla tramite il sito www.mgmotor.it.

MG4 Electric: i preordini si fanno online

Per preordinare la MG MG4 Electric, che ha un listino di base di 30.000 euro, la procedura prevede la registrazione sul sito www.mgmotor.it entro il 12 Settembre 2022. Successivamente, coloro che entro il 30 Novembre 2022 avranno finalizzato l’acquisto, avranno la possibilità di accedere alla promozione che gli consentirà di scegliere gratuitamente il colore della MG4 risparmiando i 650 euro per la vernice metallizzata.

MG4: hatchback compatta

La MG4 è una hatchback di segmento C dal taglio sportivo, come dimostra il design senza compromessi, ed è il primo modello MG basato sulla nuova piattaforma MSP (Modular Scalable Platform). Il suo design colpisce immediatamente lo sguardo per via di un frontale particolarmente dinamico. Le luci diurne, con ben 28 LED, formano sei strisce verticali in fibra ottica. Gli abbaglianti e gli anabbaglianti in tre vani riflettenti su ciascun lato, combinati con gli indicatori di svolta a LED, la rendono immediatamente riconoscibile quale E-car. Nella vista posteriore domina lo spoiler a doppia ala all’estremità del tetto bicolore.

Da questa prospettiva fanno bella mostra di di sé le luci posteriori formate da 172 LED, che riprendono le linee laterali scolpite. La lunghezza complessiva sfiora i 4,30 m, la larghezza è di poco superiore ad 1,83 m, mentre l’altezza e di circa 1,50 m. Sette le colorazioni disponibili, che corrispondono ai nomi di Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue e Fizzy Orange

Abitacolo minimalista

La MG4 Electric offre un abitacolo lineare e user-friendly, progettato per massimizzare lo spazio disponibile, nel quale spiccano i pannelli strumenti e gli elementi di controllo dal design leggero. I materiali sono annunciati di alta qualità e con grande cura per i dettagli. Il volante è a due razze e regolabile in 4 posizioni, mentre il design flottante della console centrale crea spazio utile come quello, ad esempio, per alloggiare lo smartphone. Si segue il principio del “less is more“.

Sotto pelle nasconde tanta tecnologia