MG4 Electric: prezzi in Italia da 22.990 euro

La MG4 Electric sbarca in Italia con un prezzo d’attacco decisamente interessante: 22.990 euro sfruttando promozioni ed ecoincentivi. Promette anche divertimento alla guida con la trazione posteriore e la perfetta distribuzione dei pesi.

MG4 Electric: compatta, elettrica, e accessibile

La MG4 Electric risponde ad un requisito quanto mai essenziale di questi tempi, quello del prezzo. Infatti, la versione standard, tra ecoincentivi, promozione per il finanziamento, contributo del concessionario MG, e rottamazione, passa da 29.990 euro a 22.990 euro. Un costo allineato a quello di diverse compatte spinte dal motore termico.

MG4 Electric: originale e spaziosa

Con i suoi 4,29 metri di lunghezza, la MG4 Electric ha le giuste proporzioni per essere un’auto adatta ad ogni occasione. Il design è particolare, soprattutto al posteriore, dove spicca il doppio spoiler. Davanti è particolarmente affilata, e sembra attendere al varco le varie Volkswagen ID.3 e Cupra Born. Grazie al passo generoso, 2,71 m, offre tanto spazio anche a chi siede dietro. Mentre il bagagliaio va dai 350 ai 363 litri. Ottimo il Cx di 0,27, contenuto il più possibile il peso, che non supera di molto i 1.600 kg.

3 versioni con potenze e batterie diverse

Sono 3 le varianti della MG4 Electric, denominate, rispettivamente, Standard, Comfort e Luxury. La prima è spinta da un motore elettrico posteriore da 170 CV abbinato ad una batteria da 51 kWh. Questa garantisce un’autonomia nel ciclo WLTP di 350 km e promette una ricarica HPC in 40 minuti a 117 kW (fino all’80%). Le altre due invece hanno un motore più potente, da 204 CV, ed una batteria da 64 kWh capace di estendere l’autonomia fino a 450 km e di accettare fino a 135 Kw per la ricarica superfast. Lo 0-100 km/h è coperto in 7,7 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. Tutti i principali ADAS, compreso il cruise control adattivo, sono di serie già a partire dalla versione “base”. Rientrano nel pack MG Pilot. La Luxury ha anche il blind spot detection ed il lane change assist di serie.

Più avanti sarà anche integrale