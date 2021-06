MG Marvel R Electric: prezzo, batterie, autonomia

Il ritorno di MG in Europa, avvenuto di recente e dopo una quindicina di anni di assenza, si concretizza nelle due proposte Sport Utility ZS EV ed EHS, provviste di alimentazione rispettivamente 100% elettrica ed ibrida plug-in. A brevissima distanza dal loro “vernissage” italiano, avvenuto in occasione del Milano Monza Motor Show, MG anticipa un’ulteriore novità, destinata ad un prossimo esordio commerciale. Si tratta di MG Marvel R, sarà il secondo veicolo dell’”Ottagono” anglo-cinese a propulsione elettrica e debutterà in Europa a partire dall’autunno 2021.

Prime immagini ed un video teaser

In attesa di vederla “dal vivo”, i vertici dello storico marchio – creato nel 1922 come “Morris Garage” e nel 2007 interamente acquisito (“brand” compreso) dal colosso cinese SAIC Motor (già partner, fra gli altri, di Volkswagen e General Motors) ne forniscono una prima anticipazione attraverso una carrellata di immagini ed un video teaser, dai quali si evince come la novità Marvel R Electric appartenga ad un segmento di mercato superiore (per dimensioni e contenuti hi-tech) rispetto ad MG ZS EV. Si può dire che vada a rappresentare una evoluzione 100% elettrica dello Sport Utility ibrido ricaricabile MG EHR Plug-in Hybrid.

Lineup e allestimenti

Composizione di gamma, tipologie di alimentazione ed importi di vendita vengono già comunicati, seppure in forma indicativa. Il medium-SUV MG Marvel R Electric si articolerà in due configurazioni: AWD (trazione integrale) ed RWD (trazione posteriore). I livelli di finitura saranno tre:

Comfort;

Luxury;

Performance.

Ecco quanto costerà

I prezzi, comunica MG, partiranno da circa 40.000 euro: più avanti si conosceranno più nel dettaglio tutte le caratteristiche di allestimento, gli accessori, le finizioni ed i “pacchetti” disponibili a catalogo, oltre naturalmente all’indicazione precisa di quanto costeranno le singole versioni.

Corpo vettura e abitacolo

MG Marvel R Electric misura 4,67 m di lunghezza massima, su un passo di 2.804 mm. Rispetto ad EHS Plug-in, dunque, l’ingombro in senso longitudinale è di esattamente 10 cm in più. L’impostazione estetica, che ad una prima occhiata può apparire non “originalissima”, esprime tuttavia una certa personalità, come d’altro canto avviene con ZS EV ed EHS Plug-in: linee nel complesso piacevoli e caratterizzate da una certa armonia d’insieme, cui contribuisce un apprezzabile cenno di sportività che da sempre contraddistingue il “marchio di fabbrica” di MG. Da segnalare, fra le soluzioni adottate in ordine all’ottimizzazione dei pesi e quindi delle prestazioni dinamiche, il ricorso ad un telaietto inferiore in alluminio (tecnologia che solitamente viene adottata dalle vetture di segmento prettamente sportivo). Caratterizzata da una buona capacità di traino (750 kg con rimorchio frenato costituiscono il valore annunciato da MG), la novità a zero emissioni di prossimo debutto dispone di 357 litri di capienza utile nel vano bagagli, aumentabile fino a quasi 1.400 litri a sedili posteriori completamente abbattuti. Dal canto suo, la versione RWD (trazione posteriore) offre altresì un vano (chiamato “frunk”) da 150 litri extra, collocato sotto il cofano anteriore.

Tecnologie di connettività e di ausilio attivo alla guida

Sulla scorta dell’esperienza maturata con le recentissime proposte di mercato, MG dota Marvel R Electric con una serie di sistemi di digitalizzazione e ADAS “new gen”, che ben rispondono al percorso evolutivo del comparto automotive ed al progetto – già annunciato da MG – di rendere la mobilità elettrica accessibile ad una platea più vasta possibile di automobilisti. A questo proposito, si segnalano la presenza di una nuova strumentazione digitale, affiancata da un display touch da 19.4” provvisto dei comandi del nuovo sistema di connettività MG iSmart compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto e con aggiornamenti over-the-air.

Quest’ultimo, oltre alla visualizzazione ed alla gestione dell’impianto audio digitale DAB+, del Bluetooth, dell’Hotspot WiFi, offre un’ampia gamma di funzioni online ed a distanza tramite App per smartphone dedicata: informazioni sul traffico in tempo reale, ricerca di un parcheggio, ricerca di uno “store” MG, previsioni del tempo, brani musicali in streaming con Amazon Prime, Find My Vehicle, Status Checking, Vehicle Statistics e Health Scan, Route Planning, Calendar Synchronizing, Charging Management e MG Touchpoint. In materia di sistemi ADAS, MG Marvel R Electric porterà in dote ben 14 dispositivi di ausilio attivo alla guida: fra questi, ci saranno i nuovi ELK (mantenimento della corsia di emergenza) e DWS (sistema di rilevamento stanchezza del conducente).

Due tipologie di propulsione

Come si accennava in apertura, gli schemi di alimentazione proposti da MG Marvel R Electric saranno due:

Tri-Motor , con tre motori elettrici e trazione integrale, per 288 CV di potenza massima e fino a 370 km di autonomia a ciclo medio WLTP;

, con tre motori elettrici e trazione integrale, per 288 CV di potenza massima e fino a 370 km di autonomia a ciclo medio WLTP; Versione RWD a trazione posteriore, equipaggiata con due unità elettriche collegate all’assale posteriore, da 180 CV di potenza massima e 402 km di percorrenza a ciclo medio WLTP.

Per entrambi i modelli, l’alimentazione si avvale di una batteria agli ioni di litio da 70 kWh di capacità. La ricarica può avvenire, da una colonnina pubblica a corrente alternata, mediante un caricabatterie trifase da 11 kW fornito di serie. In caso di allaccio del veicolo ad un “hub” ultra-rapido a corrente continua, l’80% di energia richiede circa 40 minuti. MG Marvel R Electric viene inoltre dotata del sistema V2L (Vehicle-to-load), che permette all’accumulatore di fornire energia per la ricarica all’esterno, come ad esempio un’altra auto elettrica, un device portatile o un monopattino elettrico.

La scheda tecnica

MG Marvel R Electric RWD

Potenza massima: 180 CV;

Coppia massima: 410 Nm;

Capacità di accumulo: 70 kWh;

Potenza di ricarica con il caricabatterie di bordo: 11 kW;

Peso a vuoto: 1.810 kg;

Peso rimorchiabile (non frenato):750 kg.

MG Marvel R Electric AWD

Potenza massima: 288 CV;

Coppia massima: 665 Nm;

Capacità di accumulo: 70 kWh;

Potenza di ricarica con il caricabatterie di bordo: 11 kW;

Peso a vuoto: 1.920 kg;

Peso rimorchiabile (non frenato): 750 kg.

Valori prestazionali

MG Marvel R Electric RWD

Velocità massima: 200 km/h;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 7”9;

Autonomia a ciclo medio WLTP: 402 km;

Tempo di ricarica dal 5% all’80% a corrente continua: 43 minuti.

MG Marvel R Electric AWD