Mercedes W14: il primo vagito della monoposto F1 2023 | Video

La Mercedes W14 è la monoposto di Formula 1 con cui il team della “stella” cercherà di riscattare l’infelice stagione sportiva 2023. In un video pubblicato nel suo canale YouTube, Mercedes-AMG Petronas fa ascoltare in anteprima il rombo del suo motore, acceso per misurarne i parametri, in presenza dei tecnici. Per loro, come per tutti gli appassionati di motorsport, il primo vagito di un propulsore da Gran Premio ha un fascino speciale. In questo caso non lo si è spinto ai massimi regimi, ma anche nella fascia bassa del contagiri le emozioni che trasmette sono inebrianti.

Sarà l’auto del riscatto?

La Mercedes W14 scenderà in pista nel prossimo campionato del mondo di Formula 1, puntando al vertice. Agli uomini della casa tedesca non è andata giù la stagione alle spalle, che non si è rivelata fruttuosa come speravano. Forte, in loro, il desiderio di cancellarla in fretta, magari con una bella raffica di successi, Red Bull e Ferrari permettendo. L’obiettivo è di riportare la “stella” ai vertici del Circus, come lo è stata per diversi anni, ma la concorrenza non starà a guardare.

Mercedes W14 per dimenticare la W13

Grandi le aspettative riposte sulla monoposto appena andata in pensione, la W13, che nelle simulazioni aveva stampato il sorriso sul volto degli ingegneri. Poi le cose sono andate in modo diverso. George Russell e Lewis Hamilton si sono dovuti accontentare, rispettivamente, del quarto e sesto posto in classifica piloti. Un magro bottino per due driver del loro valore. Anche fra i costruttori il team Mercedes-AMG Petronas non ha brillato, come conferma il terzo posto finale alle spalle dell’irraggiungibile Red Bull e della Ferrari.

Nuovi e ambiziosi obiettivi

Ora i vertici della “stella” pretendono un cambio di passo. La W14 è l’arma su cui ripongono le loro speranze. Riuscirà questa monoposto a brillare nella prossima stagione, vincendo la sfida della Formula 1? Difficile dirlo. Solo il tempo potrà fornire la risposta. Nell’attesa, ascoltiamo per la prima volta il rombo del nuovo bolide tedesco da Gran Premio. Che ne pensate? Suona bene?