Mercedes Night Edition: allestimento esclusivo per la gamma compatta

Night Edition è il nome del nuovo allestimento speciale nato in Casa Mercedes per la gamma compatta e dedicato ai modelli Classe A, CLA e CLA Shooting Brake. Queste versioni beneficiano di un importante upgrade di contenuti che le rende ancora più sportive ed esclusive, con un vantaggio cliente pari all’8% rispetto al prezzo della vettura.

Mercedes Classe A Night Edition

La Mercedes Classe A Night Edition viene proposta con le versioni Sport e Premium e con tutte le motorizzazioni ad eccezione della 250 e EQ POWER. Questa nuova serie speciale porta a bordo il pacchetto Night, da cui prende anche il nome, i cerchi in lega da 18”, il doppio schermo centrale maggiorato da 10,25”, lo smartphone integration ed equipaggiamenti specifici per il comfort come Mirror Pack, Pacchetto parcheggio e supporto lombare.

Oltre agli equipaggiamenti disponibili sulla versione Sport, la Night Edition realizzata per la versione Premium sfoggia elementi estetici che ne sottolineano ulteriormente la sportività. Tra questi troviamo la mascherina del radiatore Matrix con pin neri e lamella in nero lucido e inserto cromato, il sottoporta in tinta con la carrozzeria, con modanatura decorativa in nero lucido, i terminali di scarico in nero lucido, la targhetta sul parafango anteriore, le cuciture a contrasto grigio chiaro in tutti gli interni, inclusa la plancia portastrumenti e le linee di cintura e nei rivestimenti dei sedili in Artico/Dinamica neri, i tappetini neri con bordino e scritta «EDITION» in grigio chiaro, oltre agli inserti in alluminio chiaro con rifinitura stampata.

Mercedes CLA e CLA Shooting Brake Night Edition

L’allestimento Night Edition per le CLA e CLA Shooting Brake è disponibile invece esclusivamente sulla versione Premium e offre gli stessi equipaggiamenti disponibili sulla Classe A Premium Night Edition, con in più il tetto panoramico, la carica wireless per smartphone ed il logo illuminato.