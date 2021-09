Mercedes-Maybach: la versione speciale Edition 100

Per celebrare il primo secolo di attività, il brand Mercedes-Maybach ha svelato la versione speciale Edition 100 in serie limitata per l’ammiraglia Classe S e la Super SUV di grandi dimensioni GLS. Per entrambe, la produzione sarà limitata a soli cento esemplari.

Carrozzeria ed interni bicolore

Esteticamente, sia la Mercedes-Maybach Classe S Edition 100 che la Mercedes-Maybach GLS Edition 100 saranno riconoscibili per la carrozzeria bicolore Argento High Tech e Blu Nautico, i cerchi in lega fucinati di colore grigio, nonché per gli interni in pelle anch’essi bicolore Bianco Cristallo e Grigio Argento Pearl Designo.

L’esclusività nei dettagli

In arrivo nel corso del 2022, la nuova Mercedes-Maybach Classe S Edition 100 sarà disponibile con il motore a benzina 6.0 V12 da 612 CV di potenza, mentre per la nuova Mercedes-Maybach GLS Edition 100 sarà previsto il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 557 CV di potenza. Inoltre, entrambe saranno dotate di Car Cover a doppia M, pregiata valigetta realizzata a mano in morbida pelle color bianco cristallo o nero in formato A4 per chiavi e documenti, penna stilografica Maybach Icons of Luxury con i diamanti della collezione Maybach the Peak.