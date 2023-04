Mercedes-Maybach EQS SUV: prime immagini ufficiali

Mercedes ha rivelato oggi il Mercedes-Maybach EQS SUV, un SUV elettrico basato sul suo eccellente SUV EQS. Si tratta del primo modello completamente elettrico ad essere lanciato sul mercato da Mercedes-Maybach. Questa auto sarà mostrata al pubblico per la prima volta allo Shanghai Auto Show 2023 di questa settimana. Per quanto riguarda le differenze di design rispetto all’EQS normale, la Maybach EQS, proprio come gli altri modelli Maybach, ottiene elementi cromati aggiunti all’esterno e più loghi Maybach: l’emblema a tre stelle è solo sul cofano.

Svelato il nuovo Mercedes-Maybach EQS SUV 680

Anche il paraurti anteriore della nuova Mercedes-Maybach EQS SUV presenta elementi cromati, mentre la parte superiore della griglia presenta la scritta “Maybach” rifinita in cromo. Questa si fonde perfettamente con la striscia LED collegata che si interseca con i fari su ciascun lato. Passando ai lati, il SUV Maybach EQS sembra simile alla sua controparte non Maybach, tuttavia, presenta molteplici tocchi “Maybach” come cornici cromate sui finestrini e tra le porte, un logo Maybach sul montante D e la scritta “EQS” in rilievo nella zona del finestrino anteriore. Nella parte posteriore, le luci posteriori dal design unico sono dotate di una striscia LED di collegamento che include anche la scritta Maybach. Ci sono anche elementi decorativi cromati sul portellone, sulla grembialatura posteriore e sul labbro dello spoiler.

Per quanto riguarda l’interno di Mercedes-Maybach EQS SUV è ricco di caratteristiche esclusive tra cui pannelli in legno, sedili massaggianti anteriori e posteriori. Il cruscotto sfoggia tre grandi schermi (come l’EQS standard) con uno per il quadro strumenti, la consolle centrale e quello per il passeggero. Questa versione di EQS è il primo veicolo Mercedes a utilizzare pelle conciata al vegetale con gusci di chicchi di caffè. Mercedes ci tiene anche a spiegare il suo processo di selezione della pelle, affermando in un comunicato stampa che la sua “filiera della pelle è libera da qualsiasi forma di deforestazione illegale e le aree di pascolo non contribuiscono al pericolo o alla perdita delle foreste naturali”.

Questa Mercedes-Maybach EQS SUV ha le stesse dimensioni complessive del fratello Mercedes, ma il propulsore è significativamente più potente. Questo modello infatti dispone di una potenza di 658 CV e 900 Nm, con 4MATIC di serie. Ha un’autonomia fino a 600 km (WLTP) e accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi dichiarati con una velocità massima di 210 km/h. Ma sicuramente il pezzo forte di questo modello non sono le prestazioni ma il lusso.

I sedili posteriori sono più lussuosi di quelli anteriori e sono dotati di ventilazione, funzioni massaggianti e riscaldamento di collo e spalle. Se viene selezionato il pacchetto Executive Plus per sedili posteriori, il veicolo è dotato di un massaggiatore per i polpacci e, quando il sedile posteriore si reclina, il sedile del passeggero anteriore si sposta automaticamente in avanti per aumentare lo spazio per le gambe. C’è anche un vano frigorifero opzionale, tavolini posteriori pieghevoli e uno scomparto speciale per contenere flute di champagne.