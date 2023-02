Mercedes e l’auto elettrica: ognuno deve fare la sua parte

Mercedes-Benz non si lascia spaventare dalla decisione che l’Unione Europea ha preso sulla tanto discussa fase di transizione che vedrà nel 2035 la fine di una lunga epoca per le automobili con motore termico. Un comunicato di Mercedes-Benz spiega la sua posizione in merito, sollecitando tutti gli attori della filiera a prendersi le responsabilità di competenza.

2035, la data di una fine e di un inizio

La parola d’ordine in casa Mercedes-Benz era “stupire”, mentre la mission “farsi trovare pronti…anzi, prontissimi!” Il Costruttore tedesco anticipa addirittura la famosa data del 2035, dichiarandosi pronta a produrre unicamente auto elettriche dal 2030, dove le condizioni dei mercati lo consentono. E’ evidente la strategia del Costruttore tedesco: rispetterà le direttive UE ma ha già chiarito che se verranno meno le possibilità e se quindi si verificheranno degli impedimenti, che non dipendono dalla natura del prodotto, allora il piano dell’Unione Europea dovrà essere rivisto e riadattato. La sollecitazione ad un impegno maggiore e intensivo è statao fatto al mondo della politica, tirato in ballo per l’ennesima volta da un Costruttore di automobili: i politici dovranno amministrare per il bene dell’automobile elettrica, risolvendo gli attuali problemi legati alle infrastrutture, alla distribuzione e ai costi dell’energia.

Cosa emerge dal comunicato di Mercedes-Benz

Prima di tutto, c’è una parte del comunicato in cui una frase ci sembra molto chiara: “decisivo per il successo della protezione del clima nei trasporti è l’accettazione del nuovo e non solo il divieto delle tecnologie tradizionali”. Tradotto: Mercedes si è detta pronta ad accelerare il processo di trasformazione della mobilità che vede protagonista l’automobile. Dopo tutto, se si analizza la proposta di Mercedes-Benz in termini di prodotto, è facile riscontrare la strada intrapresa: oltre alla famosa Smart (che da tempo ha deciso di proporsi solo nella versione EV), la famiglia del Brand tedesco ha già sul mercato nove modelli full electric, disponibili in tutti i segmenti in cui è presente, inoltre dal 2025 tutte le piattaforme saranno funzionali alla produzione di automobili 100% elettriche. Per concludere, la notizia nella notizia:Mercedes-Benz non vede il suo impegno con gli e-fuel, che non vengono considerati una soluzione, se non per bilanciare le emissioni del parco circolante. In sostanza, il Brand teutonico va a tutta forza con il full electric.