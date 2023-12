Mercedes EQS utilizzerà un’illuminazione speciale mentre è attiva la guida autonoma

Mercedes EQS e Classe S adotteranno luci di marcia diurna turchesi per indicare l’attivazione del sistema di guida autonoma negli Stati Uniti. Questa tecnologia ha ottenuto l’approvazione per l’utilizzo in California e Nevada, rendendo questi stati i primi ad autorizzare l’uso del livello tre di guida automatizzata della casa tedesca sulle strade pubbliche.

Negli Stati Uniti le luci turchesi segnaleranno l’uso della guida autonoma da parte delle auto Mercedes

In California, Mercedes ha ottenuto l’autorizzazione per testare le luci di posizione turchesi, parte del suo sistema Drive Pilot per la guida automatizzata, sulle autostrade. Queste luci particolari sono integrate nelle unità anteriori e posteriori dell’EQS e nei due specchietti esterni delle vetture sperimentali. Anche il Nevada ha concesso il permesso per equipaggiare le auto di produzione con le luci di posizione, a partire dalla Mercedes-Benz EQS del 2026, fino a quando non ci saranno cambiamenti legislativi.

Le luci esterne di colore turchese su Mercedes indicano al pubblico e alle forze dell’ordine l’attivazione del sistema di guida automatica dell’EQS. Questa scelta di colore è stata fatta dalla casa automobilistica tedesca per due motivi principali: la sua visibilità e il fatto che non sia un colore utilizzato nell’illuminazione standard dei veicoli, nei semafori o nelle luci di emergenza. Ciò aiuta i conducenti a evitare problemi legali quando il sistema di guida automatizzata è attivo, consentendo loro di dedicarsi ad altre attività oltre alla guida dell’auto.

Secondo le linee guida di SAE International per gli standard tecnici, il Drive Pilot è conforme al primo livello di autonomia, dove non è richiesto il coinvolgimento umano per la guida del veicolo. Ciò consente ai conducenti di allontanare le mani dal volante e di svolgere “attività secondarie” sul display di infotainment dell’auto, come gestire le email o fare acquisti online.

Tuttavia, i conducenti devono essere preparati a riprendere il controllo del veicolo in condizioni sfavorevoli, come situazioni meteorologiche difficili. Se il conducente non riprende il controllo dopo un avviso urgente o quando scade il tempo previsto, l’auto attiva una procedura di emergenza: si ferma, attiva le luci di emergenza e sblocca le porte. Mercedes ha scelto il colore turchese per la sua visibilità e la sua distinzione rispetto ai colori utilizzati nei segnali stradali e nell’illuminazione convenzionale dei veicoli.