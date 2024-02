Mercedes e Stellantis: 4,4 miliardi per rafforzare la loro partnership

La partnership sulle batterie per veicoli elettrici, guidata da Stellantis e Mercedes-Benz Group, è prossima a ottenere un finanziamento di 4,4 miliardi di euro per supportare la sua crescita in Europa. Automotive Cells Company SE è attualmente impegnata in trattative con diverse istituzioni bancarie e potrebbe comunicare un accordo di finanziamento nei prossimi giorni, secondo quanto riportato. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tale accordo venga effettivamente raggiunto.

Stellantis e Mercedes investono altri 4,4 miliardi per supportare la crescita della loro joint venture Automotive Cells Company

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Automotive Cells Company SE intende utilizzare i fondi per ampliare la propria struttura in Francia e finanziare progetti per strutture simili in Germania e Italia. Si prevede che un consorzio composto da banche commerciali come BNP Paribas SA e istituti di credito statali, tra cui Bpifrance, possa sostenere il pacchetto di finanziamento.

Le fabbriche di batterie rivestono un’importanza cruciale per gli sforzi dell’Europa nel creare una catena di approvvigionamento locale per i veicoli elettrici al fine di competere con il predominio asiatico. Le case automobilistiche della regione stanno lavorando per assicurarsi forniture di batterie a lungo termine, contemporaneamente alla riorganizzazione delle loro fabbriche per la produzione di veicoli elettrici.

Stellantis e Mercedes hanno anche in programma di aumentare gradualmente le loro quote di partecipazione in ACC, sostituendo le quote del terzo finanziatore dell’azienda, Saft di TotalEnergies SE. Secondo le informazioni sul sito web dell’azienda, ACC prevede di investire 7 miliardi di euro nelle prime fasi del suo sviluppo. La società ha inaugurato il suo primo grande stabilimento lo scorso maggio a Douvrin, in Francia, e sta attualmente costruendo un altro stabilimento a Kaiserslautern, in Germania. Inoltre, è prevista l’apertura di un terzo stabilimento a Termoli in Italia.