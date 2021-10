Mercedes Classe S 680 GUARD 4 MATIC: lusso blindato

I capi di stato se la contenderanno, e i personaggi più influenti non potranno fare a meno di averne una per salvaguardare la loro incolumità nei viaggi in auto, stiamo parlando della Mercedes-Benz Classe S 680 GUARD 4 MATIC, la nuova blindata della Stella a Tre Punte realizzata sulla base dell’ammiraglia.

Vetri antiproiettile e pneumatici speciali

Se ad un’occhiata sommaria può sembrare come le altre Classe S di ultima generazione, analizzandone i particolari si scopre come questa vettura sia unica nel suo genere. Infatti, i vetri sono antiproiettile, con uno spessore di quasi 10 centimetri; le gomme, delle Michelin Pax da 3.000 euro l’una, sono rinforzate, e c’è tutto per resistere persino alle esplosioni. Non a caso risponde alla normativa Erv, che sta per Explosive Reistant Vehicles e fa capo all’associazione Vpam specializzata nell’esaminare la resistenza dei materiali antiproiettile.

Ma non è tutto, perché per raggiungere la massima certificazione di protezione balistica per veicoli ad uso civile, denominata VR10, sono stati utilizzati degli speciali manichini con ossa realizzate mediante polvere d’alluminio e resina epossidica; tessuti molli riprodotti con il silicone e l’acrilico; e tendini ricostruiti in polipropilene.

Scocca rinforzata, V12 biturbo e trazione integrale

Rinforzata con pannelli in alluminio, questa Classe S Guard è notevolmente più pesante del modello da cui deriva, per cui ecco che tanti particolari come le cerniere delle porte, o i semiassi, tanto per fare degli esempi, sono stati rinforzati, e ci sono anche dei pistoni idraulici che aiutano ad aprire le portiere.

Per muoversi velocemente ospita sotto il cofano il V12 biturbo da 6 litri capace di erogare 612 CV ed 830 Nm di coppia massima, per sicurezza però può contare anche sulla trazione integrale 4MATIC e su una velocità massima limitata a 190 km/h. Ordinabile in configurazione a 4 o 5 posti, ha un prezzo base di 457.100 euro + iva, e se vi sentite dei novelli 007 sappiate che tra gli accessori c’è una bombola d’ossigeno per sopravvivere per 2 minuti ai gas tossici.