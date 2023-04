Mercedes Classe E 2024: svelata ufficialmente la nuova generazione

Mercedes ha svelato la nuova generazione della sua iconica Mercedes Classe E, una delle berline di lusso di classe media più amate di sempre. La Classe E 2024 promette di rivoluzionare il segmento delle berline business grazie all’introduzione della tecnologia elettrificata. Ma le novità non si fermano qui: scopriamo insieme le caratteristiche che renderanno questo modello un vero e proprio punto di riferimento nel settore automotive.

La Mercedes Classe E 2024 presenta un’estetica accattivante, con proporzioni classiche e un abitacolo arretrato che conferisce dinamismo alla sua silhouette. Il frontale si contraddistingue per un pannello nero lucido che unisce la mascherina del radiatore ai fari, richiamando le linee delle auto elettriche della gamma EQ.

I fari a LED High Performance sono di serie mentre il sistema Digital Light è disponibile come optional. Il design laterale enfatizza il carattere sportivo del modello grazie a linee affusolate e maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria. Il posteriore sfoggia fanali LED dal design unico e distintivo.

Ecco come si presenta l’abitacolo

L’abitacolo della nuova Mercedes Classe E si distingue per il rivoluzionario MBUX Superscreen, un’ampia superficie in vetro che unisce il quadro strumenti completamente digitale al display centrale.

I passeggeri potranno contare su un ambiente spazioso e confortevole grazie all’aumento dello spazio per la testa, delle gambe e della larghezza dei gomiti. La console centrale si arricchisce di elementi high-tech, come la banda luminosa dell’illuminazione di atmosfera attiva e i pulsanti per la gestione delle varie funzioni.

Sotto il cofano ci sono motori a quattro e a sei cilindri

La gamma di motorizzazioni della nuova generazione prevede un’ampia scelta tra propulsori a combustione interna ed elettrificati. I motori a quattro e a sei cilindri, appartenenti alla famiglia FAME (Family of Modular Engines), si caratterizzano per la presenza di un generatore di avviamento integrato (ISG) e della sovralimentazione tramite turbocompressore.

Questi propulsori mild hybrid garantiscono performance elevate e un impatto ambientale ridotto, grazie anche a una nuova batteria e a un nuovo motore elettrico che aggiungono 23 CV di potenza e 205 Nm di coppia.

La Mercedes Classe E 2024 si presenta come un modello rivoluzionario, che combina design elegante, interni ricercati, tecnologia all’avanguardia e motorizzazioni sostenibili. Le prime unità arriveranno nelle concessionarie europee a partire da questo autunno, promettendo di scrivere un nuovo capitolo nella storia delle berline di lusso.