Mercedes CLA: la versione di produzione userà batterie LFP di BYD

Mercedes-Benz potrebbe utilizzare le batterie a base di litio-ferro-fosfato (LFP) prodotte da BYD per la versione di serie della sua Mercedes CLA elettrica, che sarà lanciata sul mercato nel 2024. La vettura è un’auto compatta basata sulla nuova piattaforma modulare Mercedes-Benz (MMA), che consente di integrare sia motori elettrici che a combustione.

Mercedes CLA è stata presetata come concept car alla IAA Mobility di Monaco, dove ha suscitato grande interesse per le sue prestazioni e la sua efficienza. Mercedes-Benz sostiene che la CLA elettrica avrà un consumo energetico di soli 12 kWh per 100 chilometri e un’autonomia WLTP di oltre 750 chilometri. Inoltre, grazie alla sua architettura a 800 volt, potrà ricaricarsi rapidamente in corrente continua.

Le batterie LFP di BYD sono note per la loro sicurezza, la loro durata e il loro basso costo. BYD le utilizza nei suoi modelli elettrici, ma le fornisce anche ad altri produttori, come Tesla, Toyota e Kia. Le batterie LFP di BYD hanno una forma particolare, chiamata Blade, che ricorda la lama di una spada. Questa forma permette di ottimizzare lo spazio nel pacco batteria e di aumentare la densità energetica.

Mercedes-Benz potrebbe dunque scegliere le batterie LFP di BYD per la sua Mercedes CLA elettrica, mentre per la versione più potente utilizzerà delle batterie con anodi a base di silicio, che offrono una maggiore capacità. Mercedes-Benz non ha ancora rivelato il fornitore di queste batterie, né se utilizzerà le batterie LFP di BYD anche per la versione internazionale della CLA elettrica o solo per quella destinata al mercato cinese.