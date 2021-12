Mercedes C 63 AMG S by Manhart: ancora più aggressiva

Prendere un’auto da famiglia, una station wagon e renderla un’auto ad altissime prestazioni, è già di per sé un’operazione che presuppone una buona dose di follia. Prendere questo tipo di auto ed elevarla a un ancor più alto grado di sportività e aggressività è il compito di Manhart, preparatore tedesco specializzato specialmente in Mercedes-Benz. La sua ultima creatura è la Mercedes-Benz C 63 AMG S, che grazie alle cure dell’azienda teutonica è diventa una miscela ancora più esplosiva di emozioni e performance.

Modifiche strutturali

La Classe C concepita da AMG è già un’auto estrema, grazie al suo motore 4.0 V8 da 510 CV. Manhart, però, non si è accontentata e oltre a un propulsore ancora più cattivo, si è occupata di apportare gustose modifiche anche alla carrozzeria di questa Mercedes. Ora l’auto può vantarsi di avere sospensioni ad altezza regolabile, cerchi da 20″, inserti color oro e una livrea che risalta le differenze rispetto al modello originale dal quale parte. In aggiunta, ha cambiato pure il suo nome: CR 700 ed è un indizio inequivocabile sul quantitativo di cavalli che si nascondono sotto al possente cofano vettura.

Il motore

Su questa vettura sono stati compiuti degli aggiornamenti al turbo, al sistema di raffreddamento, è stato introdotto un nuovo sistema di aspirazione in fibra di carbonio e una mappatura specifica della centralina. Il risultato finale porta il tutto a una potenza di 722 CV e 920 Nm di coppia. A supporto di queste specifiche resta saldo il cambio automatico AMG Speedshift a 9 rapporti, mentre le performance sono del tutto esaltanti: 100-200 km/h in appena 5,5 secondi, mentre l’accelerazione 0-100 km/h, invece, è sui 3,5 secondi. L’officina non ha svelato il listino prezzi dei suoi interventi, ma si può sempre mandare una richiesta info per capire quanto ci vuole per trasformare la propria C 63 AMG S in un jet da strade per famiglie.