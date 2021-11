BMW MH8 700 Cabriolet by Manhart

La Serie 8 Cabrio è il modello open-top più lussuoso della gamma BMW, con tutte le varianti che offrono prestazioni più che sufficienti per l’uso su strada. Nonostante ciò c’è sempre margine per miglioramenti, per questo il tuner Manhart offre un nuovo kit di messa a punto progettato per i proprietari della M850i.

Upgrade da 715 CV

Il kit di messa a punto include la rimappatura della ECU, turbocompressori aggiornati, un nuovo intercooler e un filtro dell’aria sportivo per il V8 biturbo da 4,4 litri, oltre a aggiornamenti per il cambio automatico a otto rapporti. In questo modo il motore viene potenziato dai 530 CV e 750 Nm di serie a 715 CV e 925 Nm di coppia rendendo questo tuning più potente della M8 Competition di serie che ha 626 CV e 750 Nm di coppia.

La proposta di Manhart comprende anche un sistema di scarico in acciaio inossidabile con controllo della valvola e quattro terminali di scarico rivestiti in carbonio o ceramica, mentre sono disponibili anche terminali di scarico da corsa senza convertitore catalitico. L’impianto frenante rimane di serie, ma le sospensioni vengono potenziate con molle H&R, abbassando l’auto di 30 mm.

Kit aerodinamico e interni personalizzati

La MH8 700 Cabriolet si differenzia esteticamente per l’aggiunta di uno splitter, uno spoiler e un diffusore, tutti realizzati in fibra di carbonio. Le ruote Manhart Concave One da 20 pollici montano pneumatici a prestazioni miste da 245/35 all’anteriore e 275/30 al posteriore. Infine vengono aggiunte rifiniture dorate sulla carrozzeria verniciata in nero, mentre all’interno sono presenti accenti in fibra di carbonio sul volante e leve del cambio in carbonio.