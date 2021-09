Manhart ER 800: prestazioni da supercar

Di solito il preparatore tedesco Manhart fa parlare di sé per i suoi tuning BMW, ma l’azienda con sede a Wuppertal ha messo le mani ora su una Mercedes-AMG E63 S, portando le prestazioni della berlina sportiva a livello delle supercar. La Manhart ER 800, come viene chiamata, sarà prodotta in un numero limitato di cinque unità, il che la rende l’ultima rivale dell’MH5 800 basata sulla BMW M5.

Come possiamo vedere dalle immagini l’offerta di Manhart si basa su una E63 S pre-restyling, ma gli stessi aggiornamenti possono essere applicati al modello di restyling. Entrambe le vetture sono infatti dotate dello stesso motore V8 biturbo da 4,0 litri di AMG.

Upgrade da 800 CV

Di serie questo propulsore produce 612 CV e 850 Nm, trasmettendo potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio a doppia frizione AMG Speedshift a nove rapporti e al sistema 4MATIC+.

Grazie ai turbocompressori aggiornati, all’intercooler, a una nuova aspirazione in carbonio, ai downpipes con convertitori catalitici a 300 celle e alla rimappatura della ECU, la potenza è stata aumentata a 809 CV, con una coppia impressionante di 1.070 Nm.

Per gestire meglio questa potenza Manhart ha anche aggiornato i freni con dischi in carbonio-ceramica da 405 mm nella parte anteriore. I meccanici hanno anche abbassato le sospensioni pneumatiche da 20 mm a 30 mm.

Segni di riconoscimento

Dal punto di vista estetico l’ER 800 ha ricevuto un trattamento con grafica dorata a contrasto con la carrozzeria nera e la griglia nera personalizzata. La livrea è abbinata a un set di cerchi Classic Line neri opachi da 21 pollici dotati di pneumatici ad alte prestazioni da 255/30 ZR21 all’anteriore e 295/25 ZR21 al posteriore.

Il kit meccanico costa 17.999 euro, ma per l’aspirazione in carbonio bisogna aggiunge altri 4.630 euro. Ma, volendo, Manhart offre anche opzioni più economiche per meno potenza utilizzando il modulo MHtronic.