Mercedes-Benz SLR McLaren: show di sovrasterzi in collina | Video

Le strade dovrebbero essere quelle collinari del Principato di Monaco, non troppo distanti dal cuore glamour di Monte Carlo. Vengono affrontate in modo scenografico da un grande appassionato di supercar, al volante di una rara e costosa Mercedes-Benz SRL McLaren. Le riprese, invece, sono eseguite dall’abitacolo di una splendida Ferrari F430 Spider. Confesso che non avevo mai visto, fino ad oggi, la sportiva ad alte prestazioni della “stella” impegnata in una sequenza così lunga di sovrasterzi, su una normale arteria viaria. L’effetto è intrigante.

Superfluo dire che il tizio seduto al posto guida ci sa fare. Del resto, stiamo parlando di uno che ha molta dimestichezza coi modelli più prestazionali. Bisogna riconoscere alla Mercedes-Benz SLR McLaren il merito di assecondarlo al meglio. Questa vettura, in varie declinazioni, è stata prodotta dal 2003 al 2009. Figlia della concept Vision SLR. ha ancora oggi un look avveniristico. Sembra un’auto proveniente dal futuro.

A dominare la scena ci pensa il cofano lunghissimo e spiovente, che sovrasta la coda raccolta, almeno nella sezione laterale. Il frontale e la vista di 3/4 anteriore, a mio avviso, sono le più riuscite, ma anche il posteriore ha il suo fascino. Questa “Freccia d’Argento” dell’era moderna ha preso forma con la supervisione di Gordon Murray. La spinta della Mercedes-Benz SLR McLaren fa capo a un motore V8 da 5.5 litri, con 626 cavalli al servizio del piacere. Alcune versioni hanno superato questa cifra, ma già così la biposto tedesca ha temperamento da vendere. Il video lo conferma. Buona visione, con una raccomandazione: non imitate lo show, per il rispetto che si deve al codice della strada ed anche in ossequio al buonsenso.