Mercedes-Benz sta rivoluzionando il settore delle auto elettriche con una nuova generazione di batterie stato solido, capaci di offrire un’autonomia record di 1.000 chilometri, tempi di ricarica ridotti e maggiore sicurezza. Questa innovazione, attualmente in fase di test, rappresenta un punto di svolta per la mobilità sostenibile.

Il colpo incanna di Mercedes-Benz

La casa automobilistica tedesca ha avviato un programma di sperimentazione che potrebbe trasformare il futuro delle tecnologia batterie. Markus Schäfer, Chief Technology Officer, ha evidenziato l’importanza dei dati che saranno raccolti durante i test, sottolineando l’impegno di Mercedes-Benz verso questa soluzione innovativa.

Grazie alla collaborazione con Mercedes AMG High-Performance Powertrains, esperti nel settore della Formula 1, il nuovo accumulatore offre un’autonomia superiore del 25% rispetto alle attuali batterie della EQS 450+. Questa tecnologia include un sistema di raffreddamento passivo più efficiente, contribuendo a ridurre il surriscaldamento e migliorare le prestazioni complessive.

Le batterie allo stato solido

La chiave dell’innovazione risiede nell’uso di un elettrolita solido, che sostituisce quello liquido tradizionale. Questo consente di ottenere vantaggi significativi in termini di densità energetica, durata, velocità di ricarica e sicurezza. Con un’autonomia che supera i 1.000 km, le nuove batterie superano nettamente gli attuali 800 km dell’ammiraglia elettrica Mercedes.

Il successo di questi test potrebbe non solo posizionare Mercedes-Benz come leader nel settore delle auto elettriche, ma anche spingere l’intera industria verso una mobilità più sostenibile. Inoltre, la prospettiva di costi ridotti nel lungo periodo potrebbe rendere i veicoli elettrici più accessibili al grande pubblico.

Questa sfida tecnologica lanciata da Mercedes non è passata inosservata ai competitor, come Tesla, che continuano a investire in infrastrutture di ricarica e tecnologie alternative. Con questa svolta, il futuro delle autonomia EV appare sempre più promettente, segnando un ulteriore passo verso un mondo meno dipendente dai combustibili fossili.