“L’innovazione non aspetta nessuno” – questa massima sembra guidare la rivoluzione in casa Mercedes-Benz, che si prepara a un’offensiva senza precedenti nel mercato automobilistico dei prossimi anni. Il colosso tedesco ha svelato un piano ambizioso che prevede il lancio di oltre 20 nuovi modelli entro il 2027, abbattendo definitivamente il confine tra motorizzazioni elettriche e termiche.

Mercedes, tante le novità

La trasformazione inizierà nel 2025 con il debutto della nuova CLA, una berlina pionieristica che incarnerà la nuova filosofia del marchio. Costruita sulla rivoluzionaria piattaforma MMA, sarà disponibile sia in versione elettrica, con un’autonomia record di 750 km, sia con motorizzazione mild hybrid. Il lancio comprenderà anche una variante Shooting Brake e una GLC elettrica, capace di percorrere fino a 800 km con una singola carica grazie alla nuova architettura MB:EA Medium.

Il 2026 sarà segnato dal rinnovamento dell’ammiraglia Classe S, che integrerà tecnologie avanzate per la guida autonoma di Livello 3 e un sistema multimediale MBUX di nuova generazione. Contestualmente, la Casa della Stella introdurrà una Classe C elettrica ad alte prestazioni, con versioni fino a 600 CV, mentre la divisione AMG lancerà il suo primo modello completamente elettrico, la AMG elettrica, capace di sviluppare fino a 1.000 CV.

Ci sarà anche la Classe “G Baby”

La roadmap si concluderà nel 2027 con due progetti innovativi: la Baby G, una compatta elettrica che porterà il DNA fuoristradistico della Classe G in un formato più urbano, e un SUV sportivo elettrico di fascia premium, progettato per competere con giganti del segmento come Lotus e Porsche. Questi modelli rappresenteranno l’apice dell’evoluzione tecnologica di Mercedes-Benz, combinando prestazioni eccezionali con una mobilità sostenibile.

La strategia della casa di Stoccarda dimostra come il futuro dell’automobile sia ormai indissolubilmente legato all’elettrificazione, pur mantenendo un approccio flessibile che non esclude completamente le motorizzazioni tradizionali.