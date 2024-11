Mercedes-Benz CLA: un primo sguardo sul modello di nuova generazione

Si avvicina il debutto della nuova ed attesissima Mercedes-Benz CLA, che punta a consolidare i punti di forza del modello, proiettandolo in una dimensione di contenuti e modernità di livello superiore. Questa vettura vuole elevare gli standard di prodotto e tecnologici, per confermarsi in una posizione di riferimento nel suo comparto.

Un primo sguardo sulla nuova generazione della Mercedes-Benz CLA viene offerto dalle immagini, che mostrano un esemplare leggermente camuffato, ma con le architetture estetiche generali chiaramente percepibili. Questi scatti vengono accompagnati dalle parole di Ola Källenius, CEO della casa della “stella“, per una gustosa anteprima, molto gradita dagli appassionati.

Ecco le sue dichiarazioni, che si completano con i dati offerti nel video: “Abbiamo lavorato, con la CLA, per inaugurare una nuova era. Eleveremo in modo sostanziale ogni aspetto di ciò che i clienti possono aspettarsi da una nostra auto in questo segmento. Il sistema operativo proprietario MB.OS la trasformerà nella vettura più intelligente che abbiamo mai costruito”.

MB.OS è un software che include l’assistente virtuale MBUX, dotato di intelligenza artificiale, per un migliore rapporto auto-guidatore, con un’interazione naturale e intuitiva e un supporto proattivo. Il modello di prossima presentazione vuole scrivere un nuovo capitolo, fissando i riferimenti del futuro prossimo, nell’area d’accesso alla line-up aziendale.

Con la Mercedes-Benz CLA, il marchio di Stoccarda mira a fissare i nuovi standard in termini di autonomia, efficienza e velocità di ricarica, fra le auto elettriche del suo segmento. Grazie alla nuova trasmissione elettrica two-speed, anche l’apparato emotivo dovrebbe ottenere dei buoni stimoli, in un calibrato equilibrio fra efficienza e prestazioni sportive.

Ovviamente la scelta alla spina non sarà l’unica possibile, perché alla clientela verrà offerta la possibilità di orientare le preferenze di acquisto su un motore a combustione elettrificato ad alta tecnologia che, a mio avviso, farà i numeri più importanti sul mercato, per ragioni connesse soprattutto alla praticità.