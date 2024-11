Mercedes-Benz 300 SL Gullwing: all’asta l’ultimo esemplare della specie

Una Mercedes-Benz 300 SL Gullwing del 1957 si offre alla tentazione dei potenziali acquirenti. La vettura, di nobile famiglia, sarà battuta all’asta dagli specialisti di RM Sotheby’s, nella sessione di vendita del 22 novembre, a Las Vegas. Questa è una delle auto più iconiche e amate di sempre. A renderla ancora più speciale ci pensa il fatto che si tratta dell’ultimo esemplare della serie.

Superfluo evidenziare la forza della tentazione da essa indotta, ma la prospettiva dello shopping è riservata a pochi eletti, dalle possibilità economiche fuori dal comune. Le stime della vigilia, infatti, ballano in un range da 2.3 a 3.2 milioni di euro.

Questo gioiello a quattro ruote si offre nella combinazione di colori corretta di fabbrica, con esterni in Fire Engine Red e interni in pelle Crème. Mantiene i numeri di telaio, motore, carrozzeria e cambio corrispondenti. Facile immaginare l’effetto della presenza, in qualsiasi garage, di una vettura come la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, con le sue linee stupende, decorate dalle scenografiche portiere ad ali di gabbiano. Un’opera d’arte del genere può impreziosire ogni collezione, anche la più esclusiva.

L’auto messa all’asta ha avuto solo quattro proprietari nel corso della sua lunga vita. Ora torna sul mercato, dopo essere stata gelosamente custodita dal venditore, che se l’è goduta per un quarto di secolo. In totale il modello prese forma in 1.400 esemplari, fra il 1954 e il 1957: 29 di questi sono stati configurati per le corse, con carrozzeria in alluminio. Anche altre vetture della stessa famiglia hanno trovato la strada dell’impegno agonistico.

Dotata di telaio a traliccio tubolare, la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing gode della spinta di un motore a 6 cilindri in linea da 3.0 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 215 CV. Quanto basta per raggiungere i 260 km/h di punta velocistica. Come dicevamo, l’auto destinata a passare di mano (chassis 7500079) è l’ultima della specie. Fu completata il 15 maggio 1957, chiudendo un ciclo di formidabile valore storico e culturale.

Fonte e foto | RM Sotheby’s