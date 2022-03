Mercedes-AMG: quattro one-off dedicate ad altrettante città

Sono passati due anni dalla nascita della partnership siglata tra Mercedes-AMG e il marchio Palace Skateboards. Per celebrare degnamente questo traguardo, sono stati realizzati quattro modelli one-off a dir poco stupefacenti e estrosi. Le quattro vetture targate Mercedes-AMG protagoniste di questa operazione artistica si ispirano alle città in cui sono presenti i negozi più importanti di Palace Skateboards (Londra, New York, Los Angeles e Tokyo). Le speciali livree portano la firma del fondatore di Palace Skateboards, Lev Tanju, e dal suo team, mentre le personalizzazioni interne sono state curate dall’AMG Performance Studio di Affalterbach.

Quattro art car

Le quattro “art car” sono basate sui seguenti modelli Mercedes-AMG: A 45 S, GT 63, SL 63 e infine G 63.

La speciale Mercedes-AMG A 45 S è stata battezzata “ Tiger London ” e si distingue per l’enorme tigre disegnata sul cofano motore e per i grandi loghi AMG impressi sulle fiancate. Il Costruttore tedesco definisce quest’opera un omaggio al tuning inglese del periodo compreso tra gli anni ’60 e ’80.

La SL 63 denominata " Sunset LA " è dedicata ai tramonti di Los Angeles, richiamati dalle sfumature di giallo e rosso scuro che impreziosiscono la carrozzeria dell'auto.

La supercar Mercedes-AMG GT 63 " Neon Fade New York " sfoggia una speciale livrea che abbina il colore scuro della notte e il giallo brillante delle luci dei grattacieli sottolineando così i contrasti racchiusi nella vita notturna della Grande Mela.

La G 63 "Space Horse Tokyo" vanta invece sul suo corpo vettura il disegno di un cavallo al galoppo nello spazio che richiama la cultura fantasy del Giappone.

Vernice speciale e loghi unici

Il poker di “art car” vanta verniciatura a sette strati, inoltre tutte e quattro gli esemplari unici sfoggiano loghi AMG e Palace ben in vista carrozzeria, nell’abitacolo e nell’immagine LED proiettata sull’asfalto quando vengono aperte le portiere.