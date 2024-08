Mercedes-AMG PureSpeed, al via gli ultimi test

Mercedes-AMG sta avviando la fase finale dello sviluppo dell’esclusivissima vettura sportiva PureSpeed, che ha debuttato in anteprima mondiale come concept vehicle a Monaco nel maggio 2024. I prototipi del modello a tiratura limitata sono attualmente sottoposti a test drive. Si parte da una serie di strade diverse nel nord Italia prima di dirigersi a sud verso la pista di prova ad alta velocità di Nardò. Il design radicale, una performance car a due posti completamente aperta senza tetto né parabrezza, è un omaggio alle corse e deve dimostrare la sua validità in questo programma di test su un totale di oltre 3.000 chilometri.

I punti di forza

Durante questi viaggi, il team di sviluppo si concentra su un ampio spettro di compiti, necessari per testare l’alta qualità della biposto in condizioni di guida reali. Questi test garantiscono la funzionalità e l’interazione di tutti i sistemi e componenti. Allo stesso modo, lo spettacolare concetto di carrozzeria viene valutato in situazioni diverse per verificare la conformità agli standard di qualità più severi. Inoltre, gli esperti eseguono la messa a punto in condizioni di guida estremamente dinamiche e ad alta velocità sulla pista di prova. Il collaudo totale del veicolo su strade pubbliche viene effettuato in collaborazione con il partner di progetto Pininfarina, rinomato esperto in progetti specialistici di piccole dimensioni.

Mercedes-AMG PureSpeed, non manca il sistema Halo

Uno dei punti di forza della biposto è il sistema HALO, che sostituisce il montante A convenzionale. Questo elemento è derivato direttamente dalla massima espressione del motorsport. Protegge gli occupanti in caso di incidente. Come in Formula 1, il sistema di sicurezza ottimizzato dal punto di vista aerodinamico della Mercedes-AMG PureSpeed consiste in una barra curva fissata alla carrozzeria del veicolo. Due caschi, anch’essi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, forniscono un’ulteriore protezione e sono stati progettati e prodotti esclusivamente per la Mercedes-AMG PureSpeed.

Una serie limitata

La piccola serie è limitata a 250 esemplari e riservata a pochi appassionati e collezionisti. Ispirata alle leggendarie auto da corsa, la combinazione di un’estetica racing inimitabile e di prestazioni eccezionalmente dinamiche rende la Mercedes-AMG PureSpeed una macchina da guida unica per gli intenditori. È il primo modello della nuova serie ultra-limitata Mercedes-Benz Mythos.