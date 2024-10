La Mercedes-AMG ONE segna il record sul giro al Nürburgring-Nordschleife

Era già l’auto di “serie” più veloce sulla pista tedesca, ma ora la Mercedes-AMG ONE ha fatto ancora meglio, siglando il nuovo crono di riferimento sulla Nordschleife del Nürburgring, col tempo di 6’29″090. Si tratta di una performance strepitosa, che ancora una volta ha preso forma con Maro Engel al volante. Il pilota bavarese è riuscito a ridurre di oltre 5 secondi il primato precedente, limando qualcosa in ogni segmento dello storico impianto della Foresta Nera, felicemente assecondato dall’hypercar della “stella” e dalla sua tecnologia estremamente sofisticata.

La Mercedes-AMG ONE, con il risultato messo a segno, alza ancora di più l’asticella delle vetture destinate al listino commerciale, anche se con volumi produttivi piuttosto bassi. Questa “belva”, come dicevamo, deteneva già la leadership nella lista dei tempi sulla Nordschleife del Nürburgring, con la precedente performance ottenuta da Maro Engel nell’ottobre del 2022. Ora ha fatto ancora meglio, con un taglio sensibile sul tempo di copertura dei 20.832 metri dell’Anello Nord. Per i rivali, si fa più difficile l’impresa di soffiarle il primato.

Ad agevolare il progresso ci hanno pensato le condizioni migliori della pista, risparmiata da quel leggero velo di umidità che ne caratterizzava alcuni segmenti in occasione dell’impresa precedente. I test preliminari nel simulatore di guida di Affalterbach e sulla stessa Nordschleife hanno fornito gli spunti necessari, al team e al pilota, per sfruttare al meglio la componente elettrica e la sua ricarica in corso d’opera.

Ricordiamo che la Mercedes-AMG ONE porta la tecnologia di Formula 1 a trazione ibrida dalla pista alla strada. Il powertrain, composto da un motore a scoppio associato a quattro unità alla spina, sviluppa una potenza totale di 782 kW (1.063 CV), per una velocità massima di 352 km/h. Ampio l’uso dei materiali compositi, a partire dalla monoscocca e dalla carrozzeria in fibra di carbonio, che concorrono alla causa della leggerezza. La raffinata messa a punto dell’auto e la sua ingegneria completano il pacchetto dinamico, nel segno dell’eccellenza.