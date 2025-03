“Se il futuro è elettrico, il lusso deve essere all’altezza delle aspettative”. Con questa filosofia, Mercedes-AMG si prepara a ridefinire il segmento premium della mobilità sostenibile, lanciando un nuovo SUV elettrico che punta a combinare prestazioni e innovazione. Basato sulla piattaforma AMG.EA, il progetto ambisce a preservare il design sportivo e il DNA dinamico del marchio, pur abbracciando la rivoluzione verde.

Mercedes-AMG: un nuovo modello fra GLE e GLS

Il nuovo modello si colloca strategicamente tra le dimensioni della GLE e della GLS, sfoggiando una carrozzeria muscolare e un cofano allungato, mentre la linea del tetto ribassata enfatizza il carattere prestazionale. Questo SUV non solo si distingue per l’estetica, ma anche per l’integrazione di una tecnologia avanzata, che eleva gli standard del segmento.

Dal punto di vista tecnico, l’eccellenza è garantita dall’impiego di motori Yasa a flusso assiale, combinati con un sistema di trazione integrale evoluto dotato di torque vectoring. Inoltre, l’adozione di un’architettura 800 V segna un importante passo avanti, offrendo ricariche più rapide e una maggiore efficienza energetica.

Competizione spietata

La competizione nel segmento dei SUV elettrici di lusso è intensa, con rivali come Porsche, Ferrari e Lamborghini pronti a presentare le loro proposte. Mercedes-AMG risponde con un mix calibrato di innovazione e sportività, puntando a consolidare la propria posizione di leadership.

Un aspetto particolarmente interessante è la visione di Gordon Wagener, responsabile del design Mercedes-Benz, che prevede un ruolo crescente per l’intelligenza artificiale nella progettazione automobilistica. Secondo Wagener, entro un decennio l’IA potrebbe rivoluzionare il processo creativo, diventando un elemento chiave nello sviluppo dei veicoli.

Questo SUV rappresenta quindi non solo un nuovo prodotto, ma un manifesto della visione di Mercedes-AMG per il futuro della mobilità elettrica di lusso, dove prestazioni ed ecosostenibilità convivono in perfetta armonia.