Mercedes AMG GT Track Series: solo per la pista

È l’auto sportiva più potente mai sviluppata da Mercedes‑AMG, questo rende la Mercedes‑AMG GT Track Series un’auto davvero speciale. Concepita per l’uso durante le giornate in pista e gli eventi sportivi, questa esclusiva edizione limitata che arriva in occasione del 55° anniversario dell’azienda di Affalterbach tratta infatti il modello in un modo del tutto speciale.

Limitata a 55 unità, la Mercedes AMG GT Track Series è il ponte spirituale tra i fondatori AMG Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher e la loro filosofia: rendere il meglio ancora migliore.

La leggendaria Mercedes AMG GT Black Series è stata la base per lo sviluppo di questa variante della supercar della Stella. La GT Track si distingue per il suo concetto di veicolo orientato alle prestazioni, combinandolo con le qualità collaudate in pista dei modelli GT3 e GT4.

V8 da 734 CV di potenza

Il cuore della Mercedes‑AMG GT Track Series, non omologato per le strade pubbliche, è il V8 biturbo da 4,0 litri della Mercedes‑AMG GT Black Series, le cui impressionanti cifre sono state migliorate dagli ingegneri di Affalterbach. L’esclusivo modello ha ora una potenza di 734 CV e una coppia massima di 850 Nm.

Il cambio sequenziale Hewland HLS a 6 marce con differenziale regolabile trasferisce la potenza all’asse posteriore, mentre, dal punto di vista tecnico, l sospensioni sono dotate di ammortizzatori Bilstein a quattro vie completamente regolabili.

Il cofano, i parafanghi, il portellone e il paraurti posteriore sono realizzati in fibra di carbonio e contribuiscono notevolmente al miglioramento della dinamica di guida. Un altro effetto importante del mix di materiali è la riduzione del peso a secco della Mercedes‑AMG GT Track Series a 1.400 kg.

Per garantire un raffreddamento efficace dei freni posteriori, sono stati inoltre montati nuovi condotti dell’aria e anche il paraurti posteriore con doppio diffusore e prese d’aria laterali montate sui passaruota richiama il DNA sportivo della Mercedes-AMG GT Track Series.

Come sulla GT3 e sulla GT4, sono stati montati anche sistemi di gestione elettronica da corsa, di facile utilizzo, come il controllo della trazione specifico per la gara e l’ABS per sport motoristici, ciascuno regolabile su 12 livelli.

Interni racing al 100%

La cellula di sicurezza del guidatore è generosamente dimensionata e offre anche ai conducenti più alti abbastanza spazio per muoversi. Inoltre, ha una cintura di sicurezza a cinque punti, un sedile ergonomico personalizzabile ed è conforme agli ultimi standard FIA.

Il volante, sviluppato esclusivamente per questa GT Track in collaborazione con gli esperti di corse di Cube Controls, ha un’ampia gamma di regolazioni e numerose possibilità di controllo. Anche i pedali possono essere regolati e adattati individualmente al fisico del pilota.

Il cruscotto in carbonio a vista con finitura opaca è dotato di un’unità display BOSCH DDU 11 completamente programmabile e progettato per un funzionamento intuitivo.

Le prime consegne della Mercedes‑AMG GT Track Series inizieranno nel secondo trimestre del 2022.