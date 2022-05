Mercedes-AMG E 63 e l’Audi RS6: l’incidente che non ti aspetti [Video]

Due auto di lusso, ad alto indice adrenalinico, come la Mercedes-AMG E 63 e l’Audi RS6, sono le protagoniste di un video che mostra il loro scontro fisico. Scorrendo le immagini del filmato, si vede la vettura della “stella” gestita in modo esuberante dal suo “pilota”, che sfrutta la potenza a disposizione per una scenografica partenza a ruote fumanti, di traverso. Teatro delle riprese, un’area di parcheggio vuota: anche se non è la cornice ideale per simili esuberanze, sembra meno pericolosa delle strade trafficate scelte da altri per questi funambolismi da strapazzo.

Non si intravvede il rischio di un incidente, ma è quello che, purtroppo, capita pochi secondi dopo la partenza a razzo della creatura di Stoccarda. Da sinistra, infatti, giunge un’Audi RS6, forse anch’essa impegnata a fare lo show (nel video, però, non ci sono elementi per determinarlo). Il crash sarebbe facilmente evitabile, ma sembra che il “pilota” della Mercedes-AMG E 63 non si sia accorto fino all’ultimo della presenza dell’altra vettura.

Nel conducente dell’Audi RS6 è come se ci fosse stata la legittima speranza che il tizio “stellato” potesse recuperare presto la sua corsia. Resosi conto di aver coltivato in modo vano questo desiderio, ha cercato con una brusca sterzata a sinistra di evitare l’incidente, quando ormai era troppo tardi. Nessuno, per fortuna, si è fatto male, ma il colpo è stato abbastanza pesante per le due auto, che hanno subito seri danni.

Guardando il video, ad alcuni può venire in mente quello che, a volte, capita sui marciapiedi, quando notiamo un tizio che ci sta venendo incontro. A quel punto, per evitarlo, ci spostiamo a destra o a sinistra, ma anche lui fa un cambio di corsia, opposto al nostro, riportando la situazione allo stallo iniziale, per fortuna senza contatto fisico, grazie alla possibilità di fermarsi all’istante. Cosa che non è stata possibile con le due auto protagoniste del crash odierno. A voi il video.