Incidente con volo per la Lotus che si spezza a metà [Video]

Un brutto incidente occorso a una Lotus Exige è stato catturato dallo smartphone di un uomo in servizio presso una struttura militare, ad Hong Kong. Il video mostra la coupé sportiva della Casa inglese avvicinarsi rapidamente all’obiettivo, quando a un certo punto, per un colpo troppo incisivo sul pedale del gas, le ruote posteriori perdono aderenza. Il mezzo, fuori controllo, finisce sul muretto perimetrale, spicca il volo e si fionda contro un grosso palo della luce, spezzandosi a metà. Roba da far venire i brividi.

Per fortuna, la linea di rottura è stata appena dietro i sedili dell’auto. Così i due uomini a bordo, di 28 e 42 anni, sono riusciti a salvarsi, anche se estratti doloranti dall’abitacolo e trasportati di corsa in ospedale. Se l’impatto fosse avvenuto pochi centimetri più avanti, oggi staremmo a raccontarvi una storia diversa e molto più triste.

Gli incidenti contro ostacoli fissi e sottili, come gli alberi e i pali della luce, sono tra i più pericolosi, perché l’energia dell’urto può dissiparsi su una superficie minima. Questo rende molto violente le sollecitazioni, per i mezzi e per chi li occupa. Il fatto che i due tizi a bordo della Lotus Exige siano rimasti quasi illesi dopo la drammatica carambola immortalata nel video, può essere catalogato come un grande colpo di fortuna. Meglio così. A voi i fotogrammi.