Mercedes: all’asta una rara CLK DTM AMG Cabriolet

L’asta organizzata da RM Sotheby’s che si terrà a Parigi il prossimo 13 febbraio, avrà come protagonista una vettura più unica che rara: la Mercedes-Benz CLK DTM AMG Cabriolet. Sangue blu per la sportivissima decappottabile della Stella di Stoccarda, in quanto appartenuta in passato a tre individui tutti appartenenti a famiglie nobili come: un membro della famiglia reale dell’emirato dello Sharjah; uno sceicco di Al Ain ad Abu Dhabi e un membro della famiglia reale del Bahrain.

Tiratura limitata

Questo modello nasce per festeggiare la vittoria del Brand teutonico nel campionato DTM del 2003. Rivelata nel 2004, in un primo momento vennero realizzate solo 100 versioni coupé equipaggiate con una versione aggiornata del 5.5 V8 con compressore volumetrico, il cuore che aveva permesso a Mercedes di vincere in questa speciale categoria. Il V8, abbinato al cambio automatico SpeedShift 5G-Tronic, è capace di sprigionare ben 582 CV, consentendo prestazioni di grande rilevanza: velocità massima di 320 km/h e un’accelerazione da 0-100 km/h in soli 4 secondi. Successivamente per aumentare la popolarità della supercar, Mercedes-Benz decise di realizzare anche una versione cabrio, in soli 80 esemplari. La maggior parte delle cabriolet uscì dalla fabbrica con colorazione grigia o nera, soltanto cinque esemplari sono stati realizzati nel colore rosso Fire Opal Red, quello della protagonista dell’asta.

Pochi chilometri percorsi

Abbiamo già parlato della nobiltà dei proprietari di questa vettura, che di recente è tornata negli Emirati e ha percorso nel complesso meno di 15.200 km. La vettura è stata regolarmente tagliandata per tutta la sua vita con l’ultimo controllo che è stato eseguito nel febbraio 2020. La CLK è quindi in perfette condizioni e ha mantenuto intatti il suo fascino e la sua potenza. Un gioiello da portare a casa senza pensarci due volte, un oggetto di sicuro pregio e valore, che acquisterà ancora maggior prestigio e rilevanza negli anni a venire anche grazie alla particolare colorazione.