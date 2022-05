Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé: venduta al prezzo record di 135 milioni

Il mondo del collezionismo automobilistico non conosce limiti, ma il prezzo raggiunto da una Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé “Silver Arrow” ha davvero dell’incredibile. Secondo quanto riportato dalla testata inglese Hagerty, una delle due Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé “Silver Arrow” sarebbe stata venduta in Germania durante un’asta privata all’astronomica cifra di 135 milioni euro.

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé: asta record

Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di un vero e proprio record mondiale e la vettura in questione sarebbe l’auto più costosa al mondo. La cifra in questione infatti doppierebbe quasi i 70 milioni pagati per acquistare una Ferrari 250 GTO, ovvero l’auto che oggi ufficialmente risulta la più costosa di sempre.

Vendita a Stoccarda

Secondo la fonte britannica, la vendita dello storico modello teutonico sarebbe avvenuta nel corso di un’asta privata organizzata direttamente dalla Mercedes nel Museo della Casa automobilistica a Stoccarda. All’evento erano presenti solo alcuni collezionisti selezionati e per mantenere il massimo riserbo la vendita all’incanto si è svolta nella più totale segretezza.

Sempre secondo quanto dichiarato dal giornale inglese, la vettura protagonista di questa vicenda sarebbe una 300 SLR Uhlenhaut Coupé con telaio 0008/55, ovvero la seconda di soli due esemplari utilizzati e concepiti da Rudolf Uhlenhaut, designer di Daimler-Benz degli anni ’50.

Acquirente misterioso

Nonostante al momento si tratti solo di indiscrezioni, esistono numerosi e validi indizi che lasciano credere che la vendita e la cifra spesa siano reali. Al momento però il facoltoso cliente risulta avvolto nel mistero, ma si dice che sia un celebre personaggio dell’automobilismo britannico. Ricordiamo che nel 2004 una 300 SLR è stata venduta all’incanto per 12,5 milioni di dollari (12 milioni di euro), mentre nel 2013 l’auto pilotata da Juan Manuel Fangio nel campionato di Formula 1 del 1954 fu venduta per 29,6 milioni di dollari.