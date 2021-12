Mercato auto Europa: Stellantis supera Volkswagen

Storico sorpasso di Stellantis sul Gruppo Volkswagen per quanto riguarda le immatricolazioni in Europa. Secondo i dati diffusi dalla Jato, il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA è riuscito a conquistare il 21% del mercato del Vecchio Continente nel mese di ottobre superando il Gruppo teutonico che si è fermato al 20,7%.

Scarsità di semiconduttori

Questo colpo di scena arriva in un momento di grande difficoltà del mercato automotive, causata dalla scarsità di approvvigionamento dei semiconduttori, una situazione sta diventando sempre più preoccupante e che va a sommarsi alla crisi innescata lo scorso anno dai lockdown. La mancanza di chip ha inciso negativamente sulle immatricolazioni del mese appena trascorso, causando una flessione del 30% rispetto a ottobre del 2020 e addirittura del 34% rispetto al medesimo mese del 2019. La crisi ha colpito tutti i costruttori e in particolare il Gruppo Volkswagen che ha registrato un calo dei volumi del 42%.

Exploit delle elettriche

I pochi semilavorati che risultano disponibili vengono principalmente sfruttati per produrre suv elettrici, ovvero il segmento di maggiore crescita del mercato, come sottolineato dal record di vendite pari al 46,8% sul totale del mercato, mentre nell’ottobre del 2020 la quota era pari al 40,7%. L’ottimo risultato viene ricalcato anche dalle ibride plug-in e dalle vetture 100% elettriche: un totale di 181.300 unità immatricolate che si traducono in una percentuale pari al 22,9% delle registrazioni totali (+4% rispetto al 2019). Pessimi risultati invece per i modelli diesel che hanno registrato la quota più bassa di sempre del mercato: parliamo di un 19%, contro il 31% ottenuto nel 2019.

I modelli più venduti

Per quanto riguarda classifica dei modelli più venduti nel mese di ottobre 2021, troviamo ben 5 auto del Gruppo Stellantis nelle prime 10 posizioni. Al primo posto troviamo la Peugeot 2008, mentre sul terzo gradino del podio si posiziona la Peugeot 208. Ottimo risultato anche per le “sempreverdi” Fiat 500 e Panda, posizionate rispettivamente al quinto e al sesto posto della classifica. Al decimo posto troviamo la Citroen C3.

Ecco la classifica completa dei 10 modelli più venduti: