Mercato auto Europa: febbraio in calo del 19,3% nei Paesi UE

L’emergenza sanitaria che continua a lasciare tutto il mondo con il fiato sospeso ha fatto sì che il 2021 dell’auto in Europa fosse iniziato “in rosso”. Non era da ipotizzare, quindi, un mutamento di fronte che, in tal caso, sarebbe stato clamoroso. E in effetti, i dati delle nuove immatricolazioni di autovetture di febbraio 2021 indicano l’ennesimo mese in negativo. Nel dettaglio, i Paesi dell’Unione Europe hanno fatto registrare 771.486 nuove vetture immesse in circolazione, ovvero il -19,3% in confronto a febbraio 2020. E anche il primo bimestre è “in rosso”: a gennaio e febbraio 2021, nei 26 Paesi UE si sono avute 1.498.116 nuove immatricolazioni, cioè il 21,7% in meno rispetto a 1.912.877 dei primi due mesi 2020. Ecco, in sintesi, l’andamento mensile rilevato da ACEA (Associazione Europea fra le Case costruttrici). Una situazione che risulta ancora più “pesante” se si considerano anche i Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) ed il Regno Unito: nella sua globalità, il mercato dell’auto nel “Vecchio Continente” ha totalizzato 850.170 nuove immatricolazioni, corrispondenti al -20,3% in rapporto a febbraio dello scorso anno.

Siamo sempre in passivo, ma leggermente meno rispetto a gennaio

La causa della perdurante negatività va ascritta, come si accennava in apertura, alla pandemia da Coronavirus, ed alle restrizioni che i Governi nazionali impongono per arginare l’espansione dei contagi. Va in ogni caso tenuto presente che, sebbene la diminuzione si mantenga su due cifre, essa è leggermente inferiore rispetto a gennaio, che in relazione a dodici mesi prima si era concluso con un -24% nei Paesi UE, -10,95 riguardo ai mercati EFTA e -39,5% nel Regno Unito, ed una diminuzione globale del 25,7%.

Ecco le cifre

Di seguito il consuntivo di mercato di febbraio 2021 riferito ai mercati UE, EFTA e del Regno Unito.

Paesi UE: 771.486 nuove immatricolazioni (-19,3% in meno rispetto a febbraio 2020);

Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera): 27.372 (-9,2%);

Regno Unito: 51.312 (-35,5%);

Complessivo dei mercati UE, EFTA e Regno Unito: 850.170 (-20,3%).

Mercato Paese per Paese

Austria: -5,7% rispetto a febbraio 2020;

Belgio: -21,9%;

Bulgaria: -16,5%;

Cipro: -13,5%;

Croazia: -4,3%;

Danimarca: -33,9%;

Estonia: -3,6%;

Finlandia: -1,2%;

Francia: -20,9%;

Germania: -19,0%;

Grecia: -14,9%;

Irlanda: +4,9%;

Italia: -12,3%;

Lettonia: -18,3%;

Lituania: -47,5%;

Lussemburgo: -22,0%;

Paesi Bassi: -26,3%;

Polonia: -2,0%;

Portogallo: -59,0%;

Repubblica Ceca: -15,5%;

Romania: -21,9%;

Slovacchia: -23,3%;

Slovenia: -12,9%;

Spagna: -38,4%;

Svezia: +5,3%;

Ungheria: -1,7%.

Major Market UE: l’Italia assorbe meglio il segno negativo

Alla Germania resta il primato per numero di nuove immatricolazioni (seppure con una notevole diminuzione in rapporto a gennaio 2020): anche febbraio si è quindi concluso sulla falsariga del mese precedente. Da rimarcare, a questo proposito, il minore segno negativo registrato in Italia, che ha chiuso febbraio a -12,3%. Di seguito le cifre dei principali mercati dell’Unione Europea.

Italia: 142.998 nuove autovetture immatricolate a febbraio 2021 (erano state 163.124 a febbraio 2020);

Francia: 132.637 nuove immatricolazioni a gennaio “contro” 167.782 di dodici mesi prima;

Germania: 194.349 (febbraio 2021) “contro” 239.943;

Spagna: 58.279 “contro” 94.618.

Unrae: “Essenziali gli investimenti nelle infrastrutture”

A commento della non certo felice situazione del mercato automobilistico in Europa, Michele Crisci, presidente Unrae (l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) si dichiara preoccupato in merito ai “Ritardi delle istituzioni nel favorire la transizione verso la mobilità sostenibile”, condizione essenziale per una concreta ripresa del settore ed un solido futuro che sia in grado di accompagnare all’atto pratico (vale a dire premiandoli in termini di vendite) i notevolissimi programmi strategici messi in atto dai “big player” automotive. In effetti, osserva Crisci, “A fronte di ingenti investimenti dei Costruttori verso elettrico e idrogeno, la rete stradale europea risulta ancora in forte ritardo nell’installazione delle infrastrutture di ricarica, che crescono della metà rispetto al mercato”. “Senza un numero adeguato, anche in prospettiva, di impianti di ricarica veloce sulle principali autostrade continentali sarà impossibile raggiungere l’obiettivo ‘zero emission’ entro trent’anni”. A questo proposito, aggiunge il presidente di Unrae, l’Italia si trova sempre in ultima posizione, rispetto alla Spagna, per diffusione di autoveicoli “alla spina”, con una quota del 5,8% a febbraio, laddove in Germania l’incidenza dei veicoli ad elevata elettrificazione ha raggiunto il 20,7% sul totale, in Francia il 13,2% ed il 13% nel Regno Unito. In Italia, una sostanziosa “spinta” verso la diffusione della e-mobility può derivare dalla crescita del comparto delle auto aziendali, che da noi è fermo al 36% del mercato contro quote superiori al 50% nei principali Paesi europei: “Se non si provvede all’allineamento della fiscalità di questo comparto a quella degli altri paesi, e ad adeguare al nuovo ciclo di prova WLTP i valori di CO2 per l’applicazione dei fringe benefit, il mercato delle auto ‘verdi’ in Italia rischia di rimanere fanalino di coda anche nei prossimi anni”.

Febbraio 2021: le Case costruttrici

Se si puntano i riflettori esclusivamente sull’Unione Europea (senza cioè contare i Paesi EFTA ed il Regno Unito, ecco il consuntivo mensile fatto registrare dal Gruppi costruttori. In testa c’è, ben saldo, il Gruppo Volkswagen, seguito a breve distanza (poco più di 10.000 unità di distacco) dalla nuova holding Stellantis, e davanti al Gruppo Renault, al Gruppo Hyundai, a Bmw Group, a Toyota Group, Daimler AG, Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Jaguar Land Rover, Mitsubishi e Honda. Rispetto a gennaio, la situazione dei “segni più” è inferiore: se il mese precedente si era concluso “in attivo” (sempre in riferimento alle nuove immatricolazioni nei mercati UE) per Dodge, Maserati, Ram, Alpine, Smart e Volvo, febbraio 2021 ha assegnato un segno positivo soltanto ad Alpine (+59,6%) e Smart (+70,1%).

L’andamento mensile dei Gruppi