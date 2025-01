McLaren Senna LM 2022: in asta su Car & Classic l’esclusiva hypercar

Car & Classic aprirà le sue aste per il 2025 con un pezzo da collezione che farà sognare gli appassionati di auto da corsa e hypercar. Il 5 gennaio, la piattaforma presenterà una McLaren Senna LM del 2022, un esemplare straordinario che combina prestazioni da pista e comfort da strada, in una livrea unica McLaren F1 Orange. Con soli 74 km percorsi, la vettura proviene da una delle collezioni di hypercar più prestigiose d’Europa, situata nei Paesi Bassi, dove è stata sempre conservata in condizioni impeccabili.

La McLaren Senna LM è un omaggio alla leggendaria McLaren F1 GTR vincitrice a Le Mans nel 1995. Questo modello, frutto del lavoro di McLaren Special Operations (MSO), è stato costruito in sole 20 unità, e la versione LM rappresenta il massimo della tecnologia applicata a una vettura stradale. Con un design aerodinamico estremamente avanzato, la Senna LM è progettata per incollarsi alla strada anche alle velocità più elevate, offrendo un carico aerodinamico senza pari. Rispetto alla Senna GTR, la versione LM è ancora più aggressiva e raffinata, con dettagli che richiamano l’eredità della F1 GTR.

Le principali caratteristiche

Tra le caratteristiche uniche di questa McLaren Senna LM 2022, spiccano i parafanghi anteriori ventilati su misura, un’uscita di scarico con terminali quadrupli in oro satinato e una struttura in fibra di carbonio che conferisce leggerezza e resistenza. All’interno, l’abitacolo è un mix di lusso e tecnologia avanzata: i sedili avvolgenti, il volante in Alcantara e un impianto audio di alta qualità sono solo alcune delle caratteristiche che garantiscono una guida senza compromessi. Non mancano comfort come l’aria condizionata e un sistema di telemetria a tre telecamere per monitorare le performance in pista.

L’anima della McLaren Senna LM 2022

Il cuore pulsante di questa McLaren è un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di generare 845 CV, che consente alla Senna LM di accelerare da 0 a 100 km/h in tempi da superbike. La potenza combinata con il peso contenuto grazie alla fibra di carbonio la rende una delle vetture più veloci e dinamiche al mondo. La versione in vendita su Car & Classic è una delle sette dotate di guida a destra e presenta elementi distintivi come il badge heritage, cerchi da corsa e vetri oscurati

.

Car & Classic, con la sua vasta selezione di veicoli, offre agli appassionati un’esperienza unica, con oltre 32.700 veicoli in vendita e aste settimanali online. Fondata nel 2005 nel Regno Unito, la piattaforma ha recentemente ampliato la sua presenza in Italia, dove è disponibile anche tramite un’app rinnovata.